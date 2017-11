Cavani o Krychowiaku: To dobry piłkarz. Mam nadzieję, że wróci do PSG (wideo)

Polska zremisowała bezbramkowo z Urugwajem w rozegranym na Stadionie Narodowym meczu towarzyskim. Dla Grzegorza Krychowiaka była to okazja do ponownego spotkania z Edinsonem Cavanim, z którym grał w PSG przed wypożyczeniem do West Bromwich Albion. - Dla mnie Krychowiak ma wystarczająco duże umiejętności do gry w dowolnym zespole. To wojownik, który już osiągnął znaczące sukcesy w karierze. Bardzo go cenię za jego poświęcenie dla drużyny i profesjonalne podejście do treningów. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie wróci do PSG. To dobry człowiek i wielki profesjonalista. Chciałbym, by znów był z nami - powiedział Cavani.