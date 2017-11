To już pewne! Robert Lewandowski nie zagra w towarzyskich spotkaniach z Urugwajem i Meksykiem. Powodem absencji kapitana Orłów jest kontuzja mięśnia dwugłowego uda. W piątkowym meczu nie zagra również Michał Pazdan, który boryka się z urazem stawu skokowego.

Zdjęcie Robert Lewandowski /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Urugwaj!

Lekarz "Biało-Czerwonych" Jacek Jaroszewski zadecydował o konieczności całkowitego wyleczenia kontuzji "Lewego".

Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego w meczu ligowym z RB Lipsk (2-0) i zszedł z boiska tuż przed przerwą. Po badaniach okazało się, że to wynik przemęczenia. Dlatego nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie wyjazdowe z Celtikiem Glasgow (2-1) w Lidze Mistrzów. "Lewy" wrócił do składu Bayernu w sobotnim meczu ligowym z Borussią Dortmund (3-1) i strzelił jedną z bramek.



Kapitan kadry stawił się na zgrupowanie. Przeszedł kolejne badania, które nie wykazały nic niepokojącego. Nawałka zapewniał, że jeśli tylko będą najmniejsze wątpliwości dotyczące stanu zdrowia naszego najlepszego snajpera, to nie będzie ryzykował i "Lewy" nie zagra. "Zdrowie odgrywa najważniejszą rolę. Wielu z nas grało na środkach przeciwbólowych. Jeśli będzie jakieś ryzyko, to jest jasne, że nie zagram" - mówił niedawno Lewandowski. Teraz wszystko jest już jasne.



Problemy ze zdrowiem Lewandowskiego mogą otworzyć drogę do składu innym. Nawałka będzie musiał dać prawdziwą szansę Kamilowi Wilczkowi lub Jakubowi Świerczokowi.

Brak Lewandowskiego to nie jedyne osłabienie polskiej kadry. Przeciwko Urugwajowi nie wystąpi również Michał Pazdan. Obrońca Legii nabawił się urazu stawu skokowego w ostatnim meczu ligowym stołecznego zespołu. "Działania podejmowane przez sztab medyczny kadry dają duże szanse na to, że obrońca reprezentacji będzie do dyspozycji selekcjonera Adama Nawałki w meczu z Meksykiem. Występ Pazdana w tym spotkaniu będzie jednak możliwy jedynie w przypadku pełnego wyleczenia urazu" - czytamy w serwisie "Łączy nas piłka".



Mecz z Urugwajem zostanie rozegrany 10 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później podopieczni Adama Nawałki zmierzą się w Gdańsku z Meksykiem.

