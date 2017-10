Powołania zagraniczne Adam Nawałki na Urugwaj i Meksyk

Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka podał nazwiska piłkarzy z lig zagranicznych powołanych na towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. W kadrze brak Łukasza Teodorczyka, który ostatnio nie ma dobrej passy w Anderlechcie Bruksela.

Zdjęcie Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka /AFP

Polacy zagrają z Urugwajem na PGE Narodowym w Warszawie 10 listopada. To spotkanie będzie też pożegnalnym występem Artura Boruca, który zakończył reprezentacyjną karierę. Trzy dni później "Biało-Czerwoni" zmierzą się w Gdańsku z Meksykiem. Te dwa spotkania to początek operacji "mundial w Rosji". Nawałka będzie miał okazję sprawdzić zawodników, którzy do tej pory mniej występowali na boisku, a także tych, którzy zastąpią kontuzjowanych. Z urazami zmagają się Arkadiusz Milik, Łukasz Piszczek i Marcin Kamiński.

"Eliminacje zakończone. Cel został zrealizowany. Zwycięstwami w dwumeczu z Armenią i Czarnogórą przypieczętowaliśmy pierwsze miejsce w grupie i bezpośredni awans do finałów mistrzostw świata w Rosji. Po krótkich chwilach radości rozpoczynamy przygotowania do mundialu. W czerwcu 2018 roku zagramy w najważniejszym turnieju piłkarskim na świecie, rywalizując z najlepszymi. Każdy ma świadomość, że jest to olbrzymie wyzwanie, wymagające doskonałego przygotowania" - powiedział Nawałka cytowany w serwisie "Łączy nas piłka".



"Przed nami mecze międzypaństwowe z wymagającymi przeciwnikami - Urugwajem i Meksykiem. Będzie to bardzo dobra okazja do doskonalenia naszej organizacji gry oraz sprawdzenia nowych wariantów taktycznych i personalnych. Bazujemy na sprawdzonej grupie zawodników, ale drzwi do kadry cały czas są otwarte. Czekamy na piłkarzy, którzy swoją grą dadzą wyraźny sygnał, że mogą podnieść jakość reprezentacji" - podkreślił selekcjoner Orłów.

Nawałka poda nazwiska powołanych zawodników z polskiej ligi 3 listopada.

1 grudnia na Kremlu odbędzie się ceremonia losowania fazy grupowej mundialu w Rosji. Podopieczni Adama Nawałki będą losowani z pierwszego koszyka, a to za sprawą wysokiego miejsca w rankingu FIFA.

Powołania z lig zagranicznych na mecze z Urugwajem i Meksykiem:

Bramkarze: Artur Boruc (Bournemouth), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (Palermo), Kamil Glik (AS Monaco), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (Napoli).

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Mariusz Stępiński (Chievo Verona), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).



RK