Polska - Urugwaj. Robert Lewandowski zostaje na zgrupowaniu

Robert Lewandowski, który od ponad tygodnia boryka się z urazem mięśnia dwugłowego uda, weźmie udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pod znakiem zapytania stoi występ kapitana Orłów w towarzyskim meczu z Urugwajem - informuje "Przegląd Sportowy".

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu towarzyskiego Polska - Urugwaj!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Lewandowski to bez wątpienia lider "Biało-Czerwonych". W zakończonych sukcesem eliminacjach mistrzostw świata snajper Bayernu Monachium strzelił 16 z 28 goli reprezentacji. Dlatego też wszelkie doniesienia na temat zdrowia "Lewego" wywołują emocje wśród kibiców "Biało-Czerwonych". Tak było w spotkaniu Bundesligi z RB Lipsk, kiedy Lewandowski jeszcze przez przerwą zszedł z boiska z powodu kontuzji. Szczegółowe badania nie wykazały na szczęście nic groźnego. Uraz mięśnia dwugłowego był wynikiem przemęczenia. Lewandowski jest bowiem eksploatowany do granic możliwości zarówno w Bayernie i reprezentacji, o czym sam mówił. "W każdym meczu Bayernu i reprezentacji gram po 90 minut. W tej chwili nie ma innej opcji. Nie mam zmiennika na moją pozycję. Chciałbym trochę odpocząć" - zaznaczył "Lewy".



Życzenie Lewandowskiego zostało spełnione i trener Bawarczyków Jupp Heynckes dał naszemu zawodnikowi kilka dni odpoczynku. 29-letni napastnik nie zagrał w Lidze Mistrzów przeciwko Celtikowi Glasgow, ale w sobotnim szlagierze Bundesligi z Borussią Dortmund wystąpił i strzelił gola. Bayern wygrał na Signal Iduna Park 3-1.



Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka mówił na konferencji prasowej rozpoczynającej zgrupowanie kadry przed towarzyskimi spotkaniami z Urugwajem i Meksykiem, że Lewandowski czuje dyskomfort związany z mięśniem dwugłowym. "Będzie miał rezonans magnetyczny i podejmiemy decyzję po badaniach. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, Robert dawał sygnały, że tak jest, ale trzeba być ostrożnym" - podkreślił Nawałka.



Lewandowski przeszedł badania, które, jak donosi "Przegląd Sportowy", nie wykazały nic niepokojącego. Kapitan kadry zostaje na zgrupowaniu, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie trenował z pełnym obciążeniem. Decyzja o tym, czy "Lewy" wystąpi w piątkowym spotkaniu z Urugwajem na PGE Narodowym, zostanie podjęta za kilka dni. Z Meksykiem "Biało-Czerwoni" zmierzą się 13 listopada w Gdańsku.

RK

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Urugwaj. Adam Nawałka o urazie Roberta Lewandowskiego TV Interia