Polska - Urugwaj. Lekarz kadry: Nie mogę teraz zapewnić, że Robert Lewandowski zagra

- Nie mogę teraz zapewnić, że zagra w piątkowym spotkaniu - tak lekarz piłkarskiej reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski odpowiedział na pytanie o stan zdrowia Roberta Lewandowskiego przed piątkowym meczem towarzyskim z Urugwajem w Warszawie. "Lewy" ma problem z mięśniem uda.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na urządzenia mobilne

W niedzielę w Warszawie kapitan "Biało-Czerwonych" został poddany badaniom rezonansem magnetycznym i USG.

- Niedzielne badania niewiele zmieniły. Zrobiliśmy je po to, aby upewnić się, że nie dolega mu nic poważnego. W kolejnych dniach okaże się, czy będzie gotowy do gry. Nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka - powiedział Jaroszewski.

Przed tygodniem Lewandowski doznał urazu mięśnia uda w meczu ligowym z RB Lipsk (2-0) i zszedł z boiska tuż przed przerwą. Po badaniach okazało się, że to wynik przemęczenia. Dlatego nie znalazł się w kadrze meczowej na wtorkowe spotkanie wyjazdowe z Celtikiem Glasgow (2-1) w Lidze Mistrzów.

Lewandowski wrócił do składu Bayernu w sobotnim meczu ligowym z Borussią Dortmund (3-1) i strzelił jedną z bramek. Jednak nie wiadomo czy zagra w dwóch najbliższych meczach towarzyskich reprezentacji Polski z Urugwajem (10.11. w Warszawie) i Meksykiem (13.11. w Gdańsku).

- Nie wiem, kiedy będzie mógł rozpocząć treningi z zespołem. Musimy bardzo spokojnie obserwować pracę z fizykoterapeutami. Nie mogę teraz powiedzieć, że zagra w piątkowym spotkaniu - podkreślił lekarz "Biało-Czerwonych".

Jednocześnie zapewnił, że nie jest to uraz z powodu wyeksploatowania organizmu.

- To uraz na granicy przeciążenia i naciągnięcia mięśnia półścięgnistego-półbłoniastego w udzie. To mniejszy mięsień niż dwugłowy uda, ale o tej samej funkcji. Ten uraz był doleczony, ale w ostatnim meczu ligowym Robert poczuł dyskomfort. Stąd nasze badania i spokojne podejście do jego ewentualnej gry - wytłumaczył.

Dodał, że oprócz Lewandowskiego z urazami zmaga się kilku innych graczy.

- W zespole jest kilka urazów typowo pomeczowych. Wśród tych graczy jest Maciej Makuszewski i Michał Pazdan. Kilku innym dolegają mniej poważne stłuczenia. Makuszewski ma stłuczoną stopę i wystąpił spory obrzęk - dodał Jaroszewski.

W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarze mają stawić się w warszawskim hotelu do godz. 19.30. We wtorek nasi piłkarze będą trenowali na stadionie Polonii Warszawa, a w środę na obiekcie KS ZWAR. W czwartek przeprowadzą oficjalny trening na PGE Narodowym, gdzie dzień później podejmą reprezentację Urugwaju.

W niedzielę o godz. 11.30 reprezentacja Polski wyleci do Gdańska. Tam odbędzie się oficjalny trening, a w poniedziałek mecz towarzyski z Meksykiem.