Polska - Urugwaj. Artur Boruc: Niczego nie żałuję w karierze reprezentacyjnej

- Niczego nie żałuję w karierze reprezentacyjnej - mówi Artur Boruc, który w piątek oficjalnie pożegna się z reprezentacją Polski, grając przez 44. minuty w towarzyskim meczu z Urugwajem na PGE Narodowym. W ten sposób licznik bramkarza w kadrze zatrzyma się na 65. występach.

Zdjęcie Od lewej: Artur Boruc, Robert Lewandowski i Kamil Glik /Fot. Bartłomiej Zborowski /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z towarzyskiego meczu Polska - Urugwaj!

Jako pierwszy uwagę na postać obecnego na konferencji prasowej Boruca zwrócił Robert Lewandowski.

- Głównym tematem tego meczu będzie ostatni mecz mojego kolegi, Artura. Był nie tylko wspaniałą osobą, ale też legendą na boisku - powiedział kapitan "Biało-Czerwonych".

Boruc pytany o to, jak się czuje i czego oczekuje po meczu z Urugwajem, dziękował kolegom.

- Czuję się bardzo dobrze, koledzy przyjęli mnie jak zawsze, czyli z otwartymi ramionami. Oczekiwałem na ten przyjazd i należy oczekiwać naszej wygranej. Powinniśmy usatysfakcjonować naszych kibiców - mówił bramkarz.

Poproszony o krótkie podsumowanie swojej kariery reprezentacyjnej, czyli okres wzlotów, takich jak mistrzostwa świata w 2006 roku i mistrzostwa Europy 2008, a także ciężkie momenty, jak zawieszenia za ekscesy, odparł w swoim stylu.

- Każdy przyjazd na zgrupowanie to coś niesamowitego. Moja przygoda w reprezentacji była trochę takim rollercoasterem, ale w gruncie rzeczy cieszę się z tego, co osiągnąłem. W tym wszystkim niczego nie żałuję - odparł Boruc.

Wymieniając trzy najważniejsze momenty w swojej karierze w kadrze, Boruc jednym wyborem zaskoczył nawet "Lewego".

- To na pewno awanse z reprezentacją na MŚ i ME. A trzeci moment to pamiętny mecz z Irlandią Północną (po kiksie Boruca Polacy stracili bramkę - przyp.). Wspominam to, bo to był moment, gdy zdałem sobie sprawę, co jest ważne i ważniejsze... Potrafiłem się po tym podnieść - zaakcentował.

Boruc nie odrzucił, że po przejściu na piłkarską emeryturę, kiedyś wróci do Legii. - Decyzja nie należy do mnie. Gdyby ktoś skontaktował się ze mną... Na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem i tyle - wyjaśnił.

Na koniec Lewandowski dodał: - Chciałem Arturowi podziękować za to wszystko, co zrobił dla nas i dla polskiej piłki.

