Polska - Urugwaj. Adam Nawałka: Robert Lewandowski jest wybitny. Nie zastąpimy go

- Robert jest wybitnym zawodnikiem i nie ma się co czarować, że go zastąpimy - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka na konferencji prasowej przed meczem towarzyskim z Urugwajem. W tym spotkaniu, a także trzy dni później przeciwko Meksykowi, kapitan Orłów na pewno nie zagra z powodu kontuzji uda. Szkoleniowiec nie chciał zdradzić, kto zastąpi "Lewego" w wyjściowym składzie. Nie wyjawił też, kto w miejsce Lewandowskiego zostanie wyznaczony do wykonywania ewentualnych rzutów karnych.

- Robert nie zagra w meczu z Urugwajem i Meksykiem. Taka była decyzja. Minimalizujemy ryzyko poważnego urazu tak, żeby był do naszej dyspozycji w meczach wiosennych. Przed nim ciężki okres w rozgrywkach klubowych i dlatego musi całkowicie wyleczyć kontuzję. Robert jest wybitnym zawodnikiem i nie ma się co czarować, że go zastąpimy. Będziemy próbować różnych ustawień personalnych tak, żeby drużyna grała jak najlepiej. Okazja do tego będzie w piątek przeciwko bardzo dobrej drużynie jaką jest Urugwaj. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania - stwierdził Nawałka.



Kto zastąpi "Lewego" w wyjściowym składzie? - Jest kilku zawodników kandydujących do jutrzejszego występu jeśli chodzi o pozycję napastnika: Kamil Wilczek, Jakub Świerczok, Mariusz Stępiński i, jeśli zagramy ustawieniem 3-5-2, to także Kamil Grosicki. Z decyzją wstrzymujemy się do oficjalnego treningu - dodał szkoleniowiec.



Przeciwko Urugwajowi nie zagra też Michał Pazdan z powodu kontuzji stawu skokowego, której nabawił się w ostatnim ligowym meczu Legii Warszawa. - Michał nie jest w gronie zawodników kandydujących do piątkowego meczu. Po urazie w ostatnim ligowym spotkaniu jest w fazie intensywnego leczenia. Mamy nadzieję, że będzie mógł zagrać w pojedynku z Meksykiem. Zarówno w ustawieniu trójką i czwórką obrońców jest zawodnikiem, który spełnia ważną rolę w naszej defensywie. Dopiero zadecydujemy, w jakim ustawieniu zagramy. Inny zawodnik dostanie szansę. Nie powiem jeszcze kto. Decyzja zostanie podjęta po dzisiejszym treningu - podkreślił selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Pojedynek z Urugwajem będzie pożegnaniem Artura Boruca z drużyną narodową. 37-letni bramkarz wyjdzie w podstawowym składzie i zostanie zmieniony w 44 minucie. Czy w swoim ostatnim meczu w biało-czerwonych barwach będzie wykonawcą rzutu karnego, jeśli zostanie dla nas podyktowany? Etatowym wykonawcą "jedenastek" był Lewandowski.



- Artur Boruc doskonale wykonuje rzuty karne i wiem to z treningów. To już są jednak tajemnice szatni i taktyki przed meczem. Nie będę zdradzał, kto będzie wykonywał rzuty karne - zaznaczył Nawałka.



- Jesteśmy zadowoleni, że możemy rozegrać mecz międzypaństwowy z mocnym przeciwnikiem. Celem takich spotkań jest wypróbowanie nowych zawodników, a także doskonalenie naszej gry. Mamy przygotowane warianty gry trójką i czwórką obrońców. Po dzisiejszym treningu zadecydujemy, który wybierzemy. Urugwaj to zespół zdeterminowany, charakterny. Piłkarze są dobrze wyszkoleni technicznie, a także są dobrze przygotowani taktycznie. Większość zawodników gra w Europie i to widać w postawie tej drużyny - powiedział trener Polaków.

