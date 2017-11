Rosja - Argentyna w meczu towarzyskim na żywo!

Rosja mierzy się w towarzyskim spotkaniu z reprezentacją Argentyny. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Gospodarz zbliżającego się mundialu podejmuje u siebie wicemistrzów świata Argentynę. Podopieczni Jorge Sampaoliego mają za sobą trudne eliminacje do mundialu, w których do ostatniego meczu walczyli o awans. Udało się go osiągnąć dzięki geniuszowi Lionela Messiego. Argentyńczyk w ostatni meczu z Ekwadorem zdobył hat-tricka i otworzył "Albiceleste" drzwi do mistrzostw świata.

Rosja natomiast w ostatnich spotkaniach spisuje się bardzo przeciętnie. O wysokiej formie podopiecznych Stanisława Czerczesowa na razie nie można mówić.

Stadion Łużniki wypełnił się po brzegi. Zawodnicy z Argentyny musieli przyzwyczaić się do zimowych warunków. W Moskwie było zaledwie pięć stopni i padał deszcz. Na treningu "Albiceleste" pruszyło nawet śniegiem.



Już na początku spotkania Rosja mogła wyjść na prowadzenie. Konstantin Rausch dostał dobrą piłkę i wbiegł z nią w pole karne. Ryzykownie interweniować postanowił Javier Mascherano i wybił futbolówkę wślizgiem spod nóg rywala, który upadł w "szesnastce". Sędzia nie użył jednak gwizdka i nie wskazał na "wapno".



W 21. minucie kapitalną okazję zmarnował Angel Di Maria. Pomocnik dostał świetnie podanie od Messiego i w dobrej sytuacji nie trafił do bramki. Jego strzał obronił Igor Akinfiejew.



Chwilę później groźny strzał z dystansu oddał Sergio Aguero, ale bramkarz gospodarzy po raz kolejny nie dał się pokonać.

Do przerwy nie padła żadna bramka.

W 49. minucie Argentyńczycy powinni wyjść na prowadzenie. Leo Messi wyszedł na sytuację sam na sam z bramkarzem i przelobował Igora Akinfiejewa. Piłkę zmierzającą do bramki w ostatniej chwili wybił głową wracający obrońca.