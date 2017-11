Polska - Urugwaj, Polska - Meksyk. Więcej powołań z Górnika? Na to liczą w Zabrzu

Już za kilka godzin selekcjoner Adam Nawałka poda listę graczy z klubów krajowych na towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Urugwajem i Meksykiem. W zespole lidera Ekstraklasy liczą, że wśród powołanych będzie kilku zawodników z Zabrza.

Zdjęcie Damian Kądzior /Piotr Polak /PAP

Polska zagra z Urugwajem 10 listopada o 20.45 w Warszawie, a 13 listopada o 20.45 w Gdańsku zmierzy się z Meksykiem.



Górnik w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie. Po 14 ligowych kolejkach prowadzona przez Marcina Brosza drużyna jest na czele tabeli z 26 punktami na koncie i największą liczbą strzelonych bramek.

Dotychczas zabrzanie zdobyli ich trzydzieści, z czego sam Igor Angulo - 14. Najskuteczniejszego w tym sezonie napastnika na ligowych boiskach pytamy, kogo rekomendowałby do gry w polskiej kadrze.

- Ja nie mam szans pojechać (śmiech). A tak poważnie, to liczę, że nasz klub otrzyma wiele powołań, bo w Górniku gra wielu zdolnych i utalentowanych zawodników, a w tej chwili jesteśmy na czele ligowej tabeli, tak, że wasz selekcjoner siłą rzeczy będzie się musiał skupić na powołaniach dla naszych zawodników - uważa Angulo.

Przed październikowymi meczami w eliminacjach mistrzostw świata z Armenią i Czarnogórą powołany został Damian Kądzior. Skrzydłowy Górnika nie otrzymał wprawdzie szansy debiutu w narodowych barwach, ale już sam wyjazd na zgrupowanie był dla niego, jak sam podkreślał, wielką nobilitacją. Teraz Kądzior wydaje się pewniakiem co do krajowych powołań. W Zabrzu liczą jednak, że oprócz niego selekcjoner Nawałka da szansę jeszcze komuś z Górnika.

- Proszę spojrzeć, gdzie byliśmy rok temu. Z Górnika w kadrze juniorów był tylko jeden chłopak, był to Bartłomiej Gajda. Teraz w kadrze U-18 jest trójka piłkarzy: Hajda, Bartczuk i Liszka. W reprezentacji młodzieżowej czwórka: Loska, Wieteska, Żurkowski oraz Ambrosiewicz, a powołanie do pierwszej reprezentacji otrzymał niedawno Kądzior. Przykład Damiana pokazuje, ile w sporcie to rok. Gdzie był jesienią zeszłego roku, a gdzie jest teraz? Te powołanie dla niego, to jak sam podkreśla pozytywny kop - mówi trener lidera ekstraklasy Marcin Brosz.

Kto oprócz Kądziora mógłby liczyć na ewentualne powołanie? W Górniku nie brakuje wyróżniających się w lidze graczy. Tomasz Loska, Mateusz Wieteska i Szymon Żurkowski właśnie co zostali powołani do reprezentacji młodzieżowej. W tej sytuacji być może wśród powołanych do kadry znajdzie się ktoś z trójki: Rafał Kurzawa, z którym nikt w lidze nie może się równać pod względem asyst, Michał Koj, ostatnio zaskakująco dobrze radzący sobie na lewej obronie, czy strzelający i zaliczający asysty w Ekstraklasie Łukasz Wolsztyński. Wszystko wyjaśni się w ciągu kilku najbliższych godzin.

Michał Zichlarz, Zabrze