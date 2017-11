Polska - Urugwaj. Oscar Tabarez: Polska odegra na MŚ w Rosji dużą rolę

Selekcjoner Urugwaju Oscar Tabarez był zadowolony z postawy swojego zespołu i bezbramkowego remisu, który jego drużyna zdołała wywalczyć w meczu z Polską na PGE Narodowym. - Graliśmy z zespołem z czołówki rankingu FIFA. Jestem pewien tego, że Polska odegra ważną rolę podczas mundialu w Rosji - powiedział 70-letni szkoleniowiec.

- Myślę, że udało nam się spełnić cel, który zakładaliśmy. W piątkowy wieczór w Warszawie zagrało wielu zawodników z małym doświadczeniem. Wyglądało to dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie, w której dominowaliśmy na boisku. Po przerwie Polacy przeważali, ale obie drużyny były nieskuteczne - stwierdził trener Urugwaju.

- Jestem zadowolony z meczu. Dobrze wyglądaliśmy jako zespół, ale w futbolu trzeba strzelać gole, a to nie udało się dziś nikomu. Graliśmy z zespołem, który jest w czołówce rankingu FIFA. Wynik i gra napełniają mnie optymizmem - dodał.

Tavarez pytany o to, czy chciałby zmierzyć się z Polakami na mundialu, unikał jednoznacznych deklaracji. - Trudno mi odpowiedzieć, jestem zwykłym trenerem, trudno też wyciągać wnioski dalekie. Jeśli chodzi o grupy, to nie wybieram rywali. Urugwaj może trafić na Polskę, ale też na siedem innych zespołów, które są rozstawione w pierwszym koszyku. Pamiętam na mundialu w RPA, gdy trafiliśmy na grupę z gospodarzami, Meksykiem i Brazylią, wszyscy skreślali nas już na początku. My tymczasem graliśmy o medale. To pokazuje tylko, że słowa nie mają znaczenia, liczy się tylko to, co zostaje na boisku - podkreślił.



Zdjęcie Trener piłkarskiej reprezentacji Urugwaju Oscar Tabarez / Bartłomiej Zborowski / PAP

- W grupie w Rosji zagramy z trzema innymi zespołami. Zrobimy wszystko, żeby zgromadzić jak najwięcej punktów i wygrywać. Niezależnie od tego, czy trafimy na was czy nie. Polska będzie bardzo ważnym zespołem na tych mistrzostwach, ale nie umiem powiedzieć, czy będzie tak samo ważnym zespołem - zakończył szkoleniowiec Urugwaju.

Krzysztof Oliwa, PGE Narodowy

