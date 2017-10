MŚ Rosja 2018. Wielka kasa dla PZPN-u. Tyle zarobią piłkarze

10 mln dolarów dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, 10 mln złotych dla kadrowiczów Adama Nawałki - to podział zysków ze zwycięskich dla reprezentacji Polski eliminacji mundialu 2018 w Rosji.

Zdjęcie Od lewej: Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski i Krzysztof Mączyński /Łukasz Szeląg /Reporter

W 10 meczach eliminacyjnych "Biało-czerwoni" odnieśli osiem zwycięstw i z 25 punktami wygrali eliminacyjną grupę E. Oprócz punktów, bramek i awansu Robert Lewandowski i spółka ugrali też sporo pieniędzy, dla siebie i dla PZPN-u.

Cztery lata temu FIFA wypłaciła każdemu z uczestników mundialu 8 mln dolarów. Teraz kwota ma wzrosnąć do 10 mln za sam awans, do tego dojdzie kwota na przygotowania do turnieju finałowego.

2,8 mln dolarów z tej puli, czyli nieco ponad 10 milionów złotych za awans wpłynie na konta piłkarzy, którzy go wywalczyli. "Grosz" trafi także na konta tych, którzy oglądali mecze z ławki rezerwowych albo z trybun.

Jak poinformował "Przegląd Sportowy", najwięcej z tortu dostaną Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a tuż za nimi plasuje się Jakub Błaszczykowski. Tylko ta trójka zagrała we wszystkich meczach "Biało-czerwonych", z tym że Lewandowski i Zieliński 10 razy wystąpili w pierwszym składzie, a Kuba raz wszedł z ławki.

Lewandowski i Zieliński mają dostać po 560 tys. zł, a Błaszczykowski - 546 tys. zł.

Niewiele mniej, bo po 504 tys. zł zgarną Kamil Glik, Kamil Grosicki i Łukasz Piszczek.

Na drugim końcu listy płac znaleźli się ci, którzy byli powoływani na zgrupowania kadry, ale nie grali w ogóle. 28 tys. zł zarobił Filip Starzyński, po 42 tys. zł - Damian Kądzior i Mariusz Stępiński, a po 56 tys. zł - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Maciej Sadlok, Bartosz Salamon, czy Przemysław Tytoń.

Warto zwrócić uwagę, że przy podziale premii nie liczy się liczba bramek, asyst, czy ocena czyjegoś występu, ale tylko i wyłącznie sam występ lub jego brak. Tak ustaliła rada drużyny i PZPN. Za grę od pierwszej minuty każdy z piłkarzy otrzymał 4 pkt, za wejście z ławki - 3 pkt, za ławkę rezerwowych - 2 pkt, a za spędzenie meczu na trybunach - 1 pkt.

Wspomniani Lewandowski i Zieliński zgromadzili komplet - po 40 pkt.

Za udział w ubiegłorocznym Euro we Francji PZPN otrzymał 8 mln euro. Jednak dodatkowe kwoty wpłynęły do kasy za poszczególne mecze finałów: milion euro za wygraną, pół miliona euro za remis, 1,5 mln euro za awans z grupy i 2,5 mln euro za udział w ćwierćfinale. W mistrzostwach świata dodatkowe premie otrzymuje się za awans do kolejnej rundy.

1 grudnia na Kremlu poznamy podział na grupy przyszłorocznych mistrzostw świata.

