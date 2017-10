Brytyjski dziennik „The Guardian” zrobił ranking najsilniejszych drużyn, które zakwalifikowały się na mundial. Reprezentacja Polski została określona mianem „czarnego konia” i zajęła ósme miejsce.

"Pokazali znakomitą formę w kwalifikacjach, którą zepsuła jedynie porażka z Danią 0-4. Strzelanie goli zwykle nie stanowi dla nich problemu, zwłaszcza dla Lewandowskiego, który zdobył 16 z 28 strzelonych przez nich bramek w grupie E" - czytamy w opisie reprezentacji Polski.

"Biało-Czerwoni" w rankingu wyprzedzili m.in. Meksyk, Urugwaj czy Anglię. Pierwsze miejsce zajęli Niemcy. Za nimi w czołówce uplasowała się Brazylia i Hiszpania.

"Drużyna Adama Nawałki pasuje do roli +czarnego konia+ finałów i to nie tylko dlatego, że zajmuje szóste miejsce w rankingu FIFA oraz będzie w gronie ośmiu rozstawionych zespołów" - pisze dziennik i jednocześnie wskazuje, co może stanowić problem dla Polaków na mundialu:

"Ich zmartwieniem może być to, że podobnie jak na Euro 2016, Lewandowski będzie chciał zrobić za dużo i to może odbić się na jego skuteczności w polu karnym".

Polacy na mundialu zagrają pierwszy raz od 12 lat.



