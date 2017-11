MŚ Rosja 2018. Rosyjskie restauracje dostosują menu do gości

Podczas piłkarskich mistrzostw świata rosyjskie restauracje serwować będą nie tylko popularne w tym kraju bliny czy solankę. Dostosują też menu do przybywających gości, a szefowie kuchni nauczą się gotować tradycyjne potrawy z krajów uczestniczących w mundialu.

Wybór menu ruszy po losowaniu grup MŚ, tak aby restauracje z różnych miast-gospodarzy dostosowały kartę dań to przybywających kibiców. Wtedy też ruszą szkolenia dla kucharzy.

- Wiadomo, że nasi goście będą chcieli spróbować lokalnych rosyjskich dań. Bywa jednak, że ktoś jest bardziej konserwatywny w wyborze potraw. Ci, którzy przyjadą do naszego kraju na dłużej, na pewno będą też szukać dań dobrze już sobie znanych - tłumaczy przewodniczący Federacji Restauratorów i Hotelarzy w Rosji Igor Bucharow.

Gospodarzami meczów będzie 11 miast. Oprócz Moskwy, piłkarze i kibice zawitają do Kaliningradu, Sankt Petersburga, Jekaterynburga, Niżnego Nowogrodu, Kazania, Sarańska, Samary, Wołgogradu, Rostowa nad Donem oraz Soczi.

Jak dotychczas w miastach-gospodarzach zarezerwowano od 50 do 70 procent miejsc noclegowych. Największą popularnością cieszą się najtańsze pokoje w granicach 6 tys. rubli (ok. 400 złotych) za dobę. Kibice, którzy otrzymają potwierdzenie zakupu biletów na mundial, przed wyjazdem do Rosji muszą wyrobić specjalny identyfikator - Fan Id. Dokument zastępować będzie wizę i pozwala korzystać z dodatkowych środków komunikacji.

Mistrzostwa odbędą się między 14 czerwca a 15 lipca 2018 roku.