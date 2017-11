MŚ Rosja 2018. Rosjanie szykują wielki spektakl na ceremonię losowania grup

1 grudnia w Państwowym Pałacu Kremlowskim w Moskwie rozlosowane zostaną grupy przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata.

Zdjęcie . /AFP

Losowaniu towarzyszyć będzie ceremonia prezentująca elementy rosyjskiej kultury.

Reklama

Spektakl transmitowany będzie przez telewizje całego świata. Jego reżyserem jest Feliks Michajłow, autor pokazów przy okazji losowania grup kwalifikacyjnych mundialu, a także fazy grupowej tegorocznego Pucharu Konfederacji.

- Wybór Państwowego Pałacu Kremlowskiego na miejsce losowania wiele mówi o prestiżu wydarzenia, poziomie zaangażowania Rosji w turniej i chęci godnego powitania zespołów oraz kibiców z całego świata - podkreślił Nikita Simonian, ambasador turnieju i legenda rosyjskiego futbolu, który będzie jednym z "asystentów" w trakcie samej procedury losowania grup.

W wybudowanym w 1961 roku obiekcie wystąpiło wiele światowej sławy artystów, m.in. Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Whitney Houston, Elton John czy Sting. Zaplanowane na 1 grudnia przedstawienie będzie zatem wpisywać się w klimat i funkcję Pałacu.

- Trenerzy i kibice z zapartym tchem oczekiwać będą wiadomości, w jakiej grupie wylądują ich drużyny. Chciałbym życzyć wszystkim powodzenia - dodał Simonian, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).

Hasłem przewodnim losowania jest "Where the stars align" - "tam, gdzie układają się gwiazdy". Ma to symbolizować nie tylko obecność znakomitych zespołów, ale też odkrycie "przeznaczenia" - drogi do najważniejszego piłkarskiego trofeum na świecie.

- Ten slogan idealnie oddaje znaczenie tej historycznej chwili. To bardzo ważny, kluczowy moment przygotowań do mistrzostw - podkreślił przewodniczący komitetu organizacyjnego i wicepremier Rosji Witalij Mutko.

Polska będzie losowana z pierwszego koszyka, co oznacza, że w grupie nie trafi na czołowe zespoły, m.in. Brazylię, Argentynę czy Niemcy.