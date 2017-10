MŚ Rosja 2018. Liczby eliminacji według FIFA

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) w liczbach podsumowała październikowe mecze eliminacji mistrzostw świata 2018. Rekordy padły m.in. w reprezentacji Belgii i Australii, a Holendrowi Arjenowi Robbenowi szczególnie bliski jest numer 11.

Zdjęcie Arjen Robben /AFP

8 - przez tyle godzin, plus 45 minut, Maroko nie straciło bramki w eliminacjach MŚ 2018. W decydującej rundzie turnieju kwalifikacyjnego po pięciu kolejkach ma dziewięć punktów, bramki 9-0, i potrzebuje tylko remisu z Wybrzeżem Kości Słoniowej w listopadzie, aby wywalczyć miejsce w turnieju w Rosji.

11 - to nie tylko numer na koszulce, z którym występuje skrzydłowy reprezentacji Holandii Arjen Robben, ale też liczba strzelonych przez niego bramek w 11 ostatnich występach w barwach "Pomarańczowych". Łącznie zdobył dla drużyny narodowej 37 goli, co daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów, za Robinem van Persiem - 50, Klaasem-Janem Huntelaarem - 42 i Patrickiem Kluivertem - 40. Holandia nie zdołała jednak zakwalifikować się na mundial.

18 - przez tyle miesięcy żadnego meczu nie przegrały Indie, które jednak odpadły z eliminacji MŚ już w marcu 2016 roku. Od tego czasu rozgrywają tylko mecze towarzyskie oraz spotkania w kwalifikacjach Pucharu Azji 2019. Bilans: 11 zwycięstw i remis. Napastnik Sunil Chhetri zdobył bramkę w każdym z pięciu ostatnich meczów i w sumie ma już 55 trafień dla drużyny narodowej - tyle samo co Romario dla Brazylii i więcej niż Gabriel Batistuta dla Argentyny (54) czy Wayne Rooney dla Anglii (53).

25 - tyle lat minęło od ostatniej wygranej Walii nad Irlandią. W poniedziałek piłkarze z "Zielonej Wyspy", sklasyfikowani w rankingu FIFA o 21 pozycji niżej od gospodarzy, wygrali w Cardiff 1-0 i zapewnili sobie miejsce w barażach.

50 - tyle bramek dla Australii zdobył Tim Cahill, najskuteczniejszy piłkarz w historii tego kraju. 37-letni zawodnik strzelił dwa gole Syrii w rewanżowym spotkaniu barażowym (2-1), dzięki czemu "Kangury" awansowały do barażu międzykontynentalnego z Hondurasem. To były pierwsze trafienia Cahilla po 10-meczowej serii bez gola.

97 - tyle meczów w reprezentacji Belgii rozegrał Jan Vertonghen, pobijając rekord Jana Ceulemansa. We wtorkowym spotkaniu z Cyprem (4-0) wystąpili także bracia Eden i Thorgan Hazardowie i obaj wpisali się na listę strzelców. To pierwszy taki przypadek w meczu "Czerwonych Diabłów" od 2005 roku, kiedy do siatki trafiali Emile i Mbo Mpenza.

