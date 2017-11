MŚ Rosja 2018. Kontrowersyjne koszulki Hiszpanów

Koszulki, w których hiszpańscy piłkarze wystąpią w mundialu 2018, wzbudziły kontrowersje. Uznano, że znajdujący się na nich motyw przypomina flagę II Republiki Hiszpańskiej zakończonej przez wojnę domową, która doprowadziła do dyktatury generała Francisco Franco.

Zdjęcie W takich strojach Hiszpanie zagrają na mundialu w Rosji /PAP/EPA

Na boku koszulek znajduje się czerwono-żółto-purpurowy motyw. Jak zaznaczył Adidas, to nawiązanie do występu Hiszpanów z 1994 roku, gdy dotarli do ćwierćfinału mistrzostw świata. W komunikacie producenta zaznaczono, że wzór symbolizuje szybkość, energię i styl charakterystyczny dla Hiszpanów.

Taki wybór kolorów wielu osobom jednak przywiódł na myśl flagę II Republiki Hiszpańskiej i następującego po niej trudnego okresu w historii kraju, w tym wojny domowej i dyktatury generała Franco.

Ubiory zebrały różne opinie.

"Już dawno reprezentacja Hiszpanii nie miała tak pięknych strojów" - ocenił lider partii Unidos Podemos Pablo Iglesias.

Wiele innych osób komentujących sprawę w internecie domagało się jednak wycofania nowych koszulek.