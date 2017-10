MŚ Rosja 2018. Javier Mascherano zapowiedziała koniec reprezentacyjnej kariery

Argentyński obrońca Javier Mascherano zapowiedział, że po przyszłorocznych mistrzostwach świata zakończy karierę w reprezentacji. "Mój cykl w drużynie narodowej zakończy się w Rosji" - poinformował 33-letni piłkarz Barcelony na antenie "TyC Sports".

Zdjęcie Javier Mascherano /AFP

"Albicelestes" zakwalifikowali się na mundial rzutem na taśmę, pokonując w ostatniej kolejce eliminacji Ekwador 3-1 dzięki hat-trickowi Lionela Messiego.

"Brak awansu na mistrzostwa świata byłby dla nas potężnym ciosem. Cieszę się, że Messi zagra w kolejnym mundialu. Jest inny niż wszyscy, jest jak artysta: nie ma narodowości, należy do wszystkich, którzy płacą za bilety, żeby go zobaczyć" - powiedział Mascherano o koledze z klubu i reprezentacji.

Przed trzema laty w Brazylii Argentyna dotarła do finału MŚ, w którym przegrała z Niemcami 0-1 po dogrywce.

"Wierzymy, że możemy mieć równie udany turniej, jak ten w 2014 roku. A kiedy już jesteś w finale, celem jest zdobycie mistrzostwa. To coś, co spotyka niewielu piłkarzy i krajów. To gra, w której o zwycięstwie decyduje pięć sekund, kilka centymetrów..." - powiedział Mascherano.

Piłkarz rozegrał w drużynie narodowej 139 meczów. Pięciokrotnie dotarł do finałów ważnych imprez: Copa America (2004, 2007, 2015 i 2016) oraz mistrzostw świata (2014). Wszystkie mecze o trofeum przegrał.