FIFA ukarała PZPN za zachowanie kibiców w meczu z Armenią

Polski Związek Piłki Nożnej będzie musiał zapłacić ok. 73 tysięcy złotych kary za nieodpowiednie zachowanie kibiców w meczu eliminacji mistrzostw świata z Armenią.

Zdjęcie Robert Lewandowski cieszy się z gola w meczu z Armenią. W tle trybuna z polskimi kibicami /AFP

Polacy w Erywaniu wysoko wygrali 6-1 z Ormianami, ale nasi fani starli się między sobą na trybunach. Nie uszło to uwadze FIFA, która ukarała PZPN karą 20 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 73 tysięcy złotych).

Reklama

W wyjaśnieniu decyzji, międzynarodowa federacja wymienia niewłaściwe zachowanie polskich kibiców na własnej trybunie. Chodzi m.in. o starcia w swoim sektorze, polityczne transparenty, blokowanie przejścia oraz odpalenie środków pirotechnicznych.

Oprócz kary finansowej, PZPN otrzymał także ostrzeżenie od FIFA. Nasz związek był już wcześniej karany przez federację po meczach eliminacji do mistrzostw świata. Najwyższą karę zapłacić musiał po starciu na wyjeździe z Rumunią (ponad 100 tysięcy złotych).



Wszystkie grzywny dla PZPN z eliminacji do mundialu złożyły się na łączną kwotę 92 500 franków szwajcarskich (ok. 340 tysięcy złotych).



AK