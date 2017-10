El. MŚ Rosja 2018. Ivica Olić w sztabie szkoleniowym Chorwacji

38-letni Ivica Olić, 104-krotny reprezentant Chorwacji, wraca do zespołu narodowego, chociaż już nie w roli piłkarza. Były napastnik m.in. Bayernu Monachium dołączył do sztabu selekcjonera Zlatko Dalicia przed barażami z Grecją. Stawką jest awans do mistrzostw świata w Rosji.

Zdjęcie Ivica Olić /AFP

Olić zakończył już karierę zawodniczą, ale z radością przyjął propozycję powrotu do reprezentacji. Ma pomóc młodszym kolegom w dwumeczu barażowym z Grekami.

- Jest mi bardzo miło, że ponownie będą częścią chorwackiej drużyny narodowej. Wierzę, że moje doświadczenie, zdobyte np. w innych cyklach kwalifikacji do wielkich turniejów, będzie przydatne temu zespołowi. Reprezentacja jest dla mnie świątynią - stwierdził Olić, jeden z sześciu piłkarzy z Chorwacji, którzy mają rozegranych co najmniej 100 meczów w reprezentacji.

Pierwsze spotkanie barażowe odbędzie się 9 listopada na stadionie Dinama Zagrzeb, rewanż trzy dni później w Pireusie.

- Cieszę się, że Ivica Olić dołączy do naszego sztabu. Wiele przeżył w krajowej i europejskiej piłce, a jego charakter wojownika i optymizm będzie służył w reprezentacyjnej szatni - dodał selekcjoner Dalić, który niedawno zastąpił na stanowisku trenera Ante Cacicia.

W przeszłości Olić strzelał bramki m.in. dla Bayernu, VfL Wolfsburg oraz Hamburger SV.

Pozostałe pary utworzyły: Szwecja - Włochy, Irlandia Północna - Szwajcaria i Dania - Irlandia. Triumfatorzy dołączą do drużyn, które już zapewniły sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, w tym Polski. Losowanie grup turnieju finałowego odbędzie się w 1 grudnia w Moskwie. Mistrzostwa w Rosji rozpoczną się 14 czerwca, a finał zostanie rozegrany 15 lipca 2018 roku.