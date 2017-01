MŚ piłkarzy ręcznych. Chrapkowski: Momentami funkcjonowało to całkiem nieźle. Wideo

- Myślę, że to momentami funkcjonowało całkiem nieźle i naprawdę jest materiał, żeby wyniki tej drużyny na kolejnych mistrzostwach były lepsze niż 17. miejsce - powiedział Piotr Chrapkowski po powrocie do Polski z mistrzostw świata piłkarzy ręcznych we Francji.