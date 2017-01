MŚ piłkarzy ręcznych. Damian Wleklak: Imprezą docelową mają być igrzyska

Polscy szczypiorniści pokonali w swoim ostatnim meczu MŚ reprezentację Argentyny 24-22 (13-13) i zdobyli Puchar Prezydenta, co oznacza, że francuską imprezę "Biało-czerwoni" zakończyli na 17. miejscu. Wielu zawodników i ekspertów podkreślało jednak, żeby na podstawie tego turnieju nie wyciągać daleko idących wniosków, ponieważ kadra jest w przebudowie, a imprezą docelową mają być dla niej igrzyska olimpijskie w Tokio. - Odpowiedzi po tych mistrzostwach za dużo nie ma. Na dziś możemy powiedzieć, że jeszcze nic się nie stało, zakładając, że uratuje się eliminacje czy mistrzostwa Europy, no i wygra się eliminacje kolejnych mistrzostw świata, bo pamiętajmy, że jeżeli imprezą docelową jest Tokio, to do tego Tokio trzeba jakoś pojechać - skomentował Damian Wleklak, były reprezentant Polski w piłce ręcznej. Źródło: Press Focus/x-news