Polska - Norwegia 20-22. Michał Daszek o meczu. Wideo

- Super zagrał Adaś Malcher. To co on dziś wyprawiał w bramce, to były niesamowite rzeczy. Powinniśmy to wykorzystać, ale w końcówce zabrakło zimnej głowy - powiedział Michał Daszek po porażce z Norwegią 20-22 na MŚ.