Polska - Tunezja w MŚ piłkarzy ręcznych. Sprawdź wynik

Reprezentacja Polski wygrała tylko jeden mecz w grupie A i nie awansowała do fazy pucharowej. Na pocieszenie zostaje jej rywalizacja w tzw. Pucharze Prezydenta. Od godz. 16 trwa mecz z Tunezją. Śledź przebieg tego spotkania z Interią!

Zdjęcie Talant Dujszebajew przebudowuje reprezentację Polski /AFP

Występ "Biało-czerwonych" we Francji trzeba uznać za lekkie rozczarowanie. Kompletnie przebudowana reprezentacja nie wyszła z grupy i na pocieszenie gra w tzw. Pucharze Prezydenta i rywalizuje o miejsca 17-20. - Dla nas dzisiejsze spotkanie jest kolejnym doświadczeniem, ale nie jakimś sparingiem, tylko bardzo ważnym meczem dla tej reprezentacji. Chcemy pokazać waleczny charakter i odnieść zwycięstwo - zapowiedział Tałant Dujszebajew, selekcjoner naszej kadry.

Polacy grają dziś z Tunezją w małym półfinale. Jeśli wygrają, zagrają o miejsca 17-18, jeśli natomiast przegrają, pozostanie im walka o pozycje 19-20.



Początek spotkania o godz. 16. Transmisja w TVP Sport.



1. min. - Gramy!



1. min - Rozpoczynamy z Adamem Malcherem w naszej bramce. Piłkę mają Tunezyjczycy



1. min - Tracimy bramkę zza koła, trafia Sobhi Saied



2. min - Mylą się goście, ale Polacy w kontrze też nie zdobywają punktów, tyle że Gębala był faulowany



3. min - Karnego wykorzystuje Arkadiusz Moryto



3. min - Rywale wychodzą na prowadzenie



4. min - Michał Daszek wyrównuje stan gry



6. min - Świetne rozegranie Polaków. Gębala dograł do Paczkowskiego, który rzutem z dystansu nie dał szans Missaquiemu



9. min - Piętnaście sekund wystarczyło, by Polacy uzyskali dwupunktowe prowadzenie. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Przemysław Krajewski



11. min - Przemysław Krajewski show! Reprezentant Polski, w krótkim odstępie czasu, zdobył swoją trzecią bramkę



12. min - Naszym szczypiornistom czkawką odbiła się roszada taktyczna, polegająca na ściągnięciu bramkarza w swojej akcji ofensywnej, sprokurowana wykluczeniem na 2 minuty Patryka Walczaka. Golkiper Tunezyjczyków przejął piłkę i rzucił do pustej bramki



15. min - Festiwal nieskuteczności z obu stron. Obie reprezentacje mają dogodne akcje, ale marnują na potęgę. Zwłaszcza nasi rywale



16. min - Na prowadzenie wyprowadził nas Marek Daćko



18. min - Znakomicie w naszej bramce zaczyna spisywać się Adam Malcher, broniąc akcje sam na sam oraz nie dając się zaskoczyć z rzutu karnego

23. min - Polacy wychodzą na trzypunktowe prowadzenie, a skutecznym egzekutorem okazał się Arkadiusz Moryto



24. min - Znakomita gra w obronie Polaków, przejęli piłkę i na bramkę rywali pomknął Przemysław Krajewski, zaliczając piąte trafienie w meczu. Orły wyszły na czteropunktowe prowadzenie i trener Tunezyjczyków zareagował, biorąc czas

27. min - "Biało-czerwoni" powiększają prowadzenie, ale przeciwnicy od razu odpowiadają

29. min - Dwie minuty kary dla zawodnika rywali, ale Jachlewski nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego za faul na Gębali

30. min - Co nie udało się Jachlewskiemu, uczynił Moryto. Polacy pewnie prowadzą do przerwy



31. min - Gramy!

31. min - Rozpoczynają Polacy, od bramki Rafała Przybylskiego

33. min - Tunezyjczycy zdobywają trzy bramki, najpierw po swoim rozegraniu, a później dwie po kontrze



36. min - Tunezyjczycy przed szansa, aby zmniejszyć straty do jednej bramki, lecz z opresji ratuje nas Adam Malcher

37. min - Gramy w przewadze jednego zawodnika i wykorzystujemy osłabienie rywali po wykluczeniu na dwie minuty Taraka Jallouza. Krzysztof Łyżwa podał do Krajewskiego, który znów się nie pomylił.

39. min - Teraz my gramy w osłabieniu, wykluczony Piotr Chrapkowski, a rywale są już w pełnym składzie

41. min - Drogo kosztowała nas strata Chrapkowskiego. Polacy stracili dwie bramki i zrobił się remis