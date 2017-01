Polska - Rosja w MŚ piłkarzy ręcznych. Relacja NA ŻYWO

To najważniejszy mecz reprezentacji Polski w MŚ piłkarzy ręcznych. Rywalem "Biało-czerwonych" są Rosjanie, a tylko zwycięstwo przedłuży nasze marzenia na awans do kolejnej rundy. Początek spotkania o godz. 20.45. Relacja na żywo w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lis: Nie zabraknie nam charakteru. Wideo INTERIA.TV

Mecz Polska - Rosja. Kliknij i dołącz do relacji NA ŻYWO!



Jesteśmy też na urządzeniach mobilnych!

Reklama

Reprezentacja Polski nie jest faworytem w starciu z Rosjanami. Z 16 graczy zgłoszonych przez trenera Sbornej, słynnego przed laty Torgowanowa, aż 11 gra regularnie w Lidze Mistrzów. W Mieszkowie Brześć, Vardarze Skopje, Orlenie Wiśle Płock, Pick Segedyn, Czechowskich Niedźwiedziach i Motorze Zaporoże.



Dwóch kolejnych to najsilniejsze ligi świata, choć nie najsilniejsze kluby - francuskie Ivry (Czipurin) i niemieckie Lemgo (Waliulin). Plus jedynak z polskiej ligi Wadim Bogdanow, bramkarz Azotów Puławy. Zostaje dwóch zawodników z rzeczywiście słabej ligi rosyjskiej. Skład jest od paru lat stabilny, z wracającymi po niesnaskach ze związkiem Timurem Dibirowem czy Aleksandrem Czernoiwanowem.



Gdy reprezentacja Polski w mocniejszym składzie grała z Rosjanami, to wygrywała, ale po zaciętych do ostatnich sekund walkach. Dziś moc naszego zespołu jest pewną niewiadomą, ale takie mecze kształtują charakter i pokazują prawdziwą siłę kadry. Czy "Biało-czerwoni" sprostają piekielnie trudnemu zadaniu?



Transmisja w TVP Sport i TVP 2.





MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę