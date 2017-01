Polska - Rosja. Robert Lis: Nie podgrzewać atmosfery

Polscy piłkarze ręczni muszą w poniedziałek wygrać z Rosją, żeby zachować szanse na awans do kolejnej fazy mistrzostw świata we Francji. - Najważniejsze to nie podgrzewać atmosfery i zagrać z chłodną głową - powiedział drugi trener reprezentacji Polski Robert Lis.

Zdjęcie Polacy mają na koncie dwie porażki w mistrzostwach świata we Francji /Fot. Adam Warżawa /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Rosja!

Po porażkach z Norwegią (20-22) i Brazylią (24-28) sytuacja "Biało-czerwonych" jest trudna. W nieco lepszej sytuacji znajduje się "Sborna", która ma na koncie jedno zwycięstwo (z Japonią 39-29). "Dla obu drużyn stawka meczu jest wysoka. Trzeba zagrać twardo i po męsku, ale nie szukajmy drugiego dna" - podkreślił asystent Tałanta Dujszebajewa.



"Na pewno musimy zniwelować ilość błędów własnych, żeby nie napędzać kontrataków przeciwnika. Trzeba też zagrać spokojniej, nie stracić od razu kontaktu z Rosjanami i nie dać im narzucić ich stylu. Potrzebna jest taka gra, jak w meczu z Norwegią. Styl drużyny rosyjskiej nie jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ od lat grają tak samo. To porządna drużyna europejska i musimy podejść do tego meczu skoncentrowani. Jesteśmy w stanie powalczyć i wtedy myśleć o zwycięstwie" - stwierdził Robert Lis.



Mecz Polska - Rosja poprowadzi czeska para sędziów Vaclav Horacek - Jiri Novotny. Delegatem IHF będzie Antonio Goulao z Portugalii. Czesi prowadzili poprzednie spotkanie reprezentacji Polski na mundialu - przegrane z Brazylią 24-28. Ta para arbitrów raczej nie przynosi szczęścia "Biało-czerwonym". Podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro trzykrotnie byli rozjemcami meczów z udziałem Polaków, za każdym razem końcowe rozstrzygnięcie było niekorzystne dla naszego zespołu.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.45. Bezpośrednia transmisja w TVP 2 oraz TVP Sport.



