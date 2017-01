Polska - Brazylia 24-28 na MŚ piłkarzy ręcznych

W sporcie ważne jest, żeby walczyć do końca. Ale polskim piłkarzom ręcznym jakby ktoś zapomniał powiedzieć, że równie ważne jest walczyć od początku. A tymczasem pierwszych siedem minut meczu z Brazylią zadecydowało o drugiej porażce na mistrzostwach świata we Francji – z Brazylią 24-28.

Zdjęcie Paweł Paczkowski (z piłką) /Adam Warżawa /PAP

Mecz z Brazylią jest dla nas o wyjście z grupy - mówił po przegranej z Norwegią trener biało-czerwonych Tałant Dujszebajew. Może za bardzo wbijał to do głowy zawodnikom, bo większa ich część wyszła na Brazylię jakby przestraszona. Jak się zaczyna mecz od stanu 0-5, a w takim stosunku przegrywaliśmy po 7. minutach, to potem trudno się pozbierać.

Kompletnie zero obrony, jakieś "nie wiadomo co" w ataku i wynik się posypał. Polacy zaczęli odważnie. Dujszebajew zaczął ciekawym zabiegiem z wycofaniem bramkarza i grą siedmioma graczami w polu, tylko że ilość nie przeszłą w jakość. Co ciekawe, Brazylijczycy nie wykorzystali w tym czasie pustej polskiej bramki ani razu, ale po prawdzie nie musieli, bo z ataku pozycyjnego zdobywali bramki jak chcieli.

Pierwszego gola zdobyliśmy dopiero w 8. minucie, gdy Paweł Niewrzawa wreszcie znalazł na kole Marka Daćkę. To było już po czasie wziętym przez Dujszebajewa, który przy stanie 0-5 wprowadził rekonwalescenta Pawła Paczkowskiego, a niemrawego Łukasza Gieraka zamienił na środku rozegrania właśnie na Niewrzawę. Graliśmy też tak, jak należało oczekiwać, czyli z dwoma kołowymi. Należało tego oczekiwać, bo Brazylijczycy niczym nie zaskoczyli. Grali w obronie tak jak zwykle, czyli szybko, aktywnie, agresywnie, wybiegali ze strefy cały czas i jednym ze sposobów na taką "wariacką" defensywę jest gra dwoma kołowymi.

Brazylia - Polska 28-24. Galeria 1 18 Brazylia - Polska w MŚ szczypiornistów. Zdjęcia Autor zdjęcia: Źródło: AFP 18

Od 7. minuty gra była już w miarę wyrównana, niemal gol za gol, ale z lekką przewagą rywali, którzy powiększyli przewagę do 7 goli w 20. minucie. Już nie graliśmy takiego dramatu w ataku. Świetnie spisywał się Paweł Paczkowski, który sam rzucał i jeszcze znajdował kolegów. Szkoda tylko, że i oni mieli gorszy dzień, bo aż osiem razy ich rzuty, i to w większości z czystych pozycji bronił Maik Santos.

Tuż przed przerwą mogliśmy liczyć na więcej, bo była szansa zejść do szatni nawet z zaledwie trzybramkową stratą ale znów obijaliśmy bramkarza. Pięć bramek straty do przerwy tonie jest powód do dumy, ale też nie ma dramatu. Ale warunek był taki, że trzeba zagrać o niebo lepiej.

Była szansa szybko doskoczyć Brazylijczyków na bliższy kontakt, ale fatalnie te okazje marnowaliśmy. Diabli człowieka brali, gdy gubiliśmy piłkę albo nie udawało się pokonać Santosa słabymi rzutami. Bo już jak się udało wypracować pozycję, to na brazylijską bramkę leciały jakieś farfocle. I tak Brazylia utrzymywała bezpieczną przewagę i miała cały czas mecz pod absolutną kontrolą. Momentami udawało się obronić jedną akcję i dojść z 6 na pięć goli. W 47. nawet na 4, ale co z tego, gdy w kolejnych akcjach wszystko wracało do normy.

Ostatecznie dobiło "Biało-czerwonych" 300 sekund, w których przeciwnik zdobył trzy gole, w tym dwa po kontrach i z czterech goli straty zrobiło się 8 minut przed końcem - siedem.

W poniedziałek Polacy w meczu ostatniej szansy grają z Rosją.

Leszek Salva, Nantes

Polska - Brazylia 24-28 (11-16)

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 13.01.2017 Japonia - Francja 19-31 14.01.2017 Brazylia - Polska 28-24 14.01.2017 Norwegia - Rosja 17.45 15.01.2017 Francja - Norwegia 17.45 15.01.2017 Brazylia - Japonia 20.45 16.01.2017 Polska - Rosja 20.45 17.01.2017 Norwegia - Brazylia 14.00 17.01.2017 Polska - Japonia 17.45 17.01.2017 Rosja - Francja 20.45 19.01.2017 Rosja - Brazylia 14.00 19.01.2017 Francja - Polska 17.45 19.01.2017 Japonia - Norwegia 20.45 TABELA Lp. zespół m zw. rem. por. bramki pkt 1. Francja 2 2 0 0 62:35 4 2. Rosja 1 1 0 0 39:29 2 3. Norwegia 1 1 0 0 22:20 2 4. Brazylia 2 1 0 1 44:55 2 5. Polska 2 0 0 2 44:50 0 6. Japonia 2 0 0 2 48:70 0