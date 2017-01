Paweł Paczkowski: Pod tym względem, Rosja jest na wyższym poziomie

Przed polskimi piłkarzami ręcznymi niezwykle ważny mecz na mistrzostwach świata we Francji. O godz. 20.45 "Biało-czerwoni" zmierzą się z Rosją i muszą wygrać, żeby marzyć o wyjściu z grupy.

Polacy mają na koncie dwie porażki. Po dobrym spotkaniu ulegli Norwegom 20-22. Lepsi od podopiecznych Tałanta Dujszebajewa okazali się także Brazylijczycy (24-28). Rosjanie wygrali z Japonią 39-29 i przegrali z Norwegią 24-28. "Biało-czerwoni" znaleźli się pod ścianą. Porażka ze "Sborną" przekreśli ich szanse na awans do kolejnej fazy MŚ, a to był główny cel odmłodzonej i zdziesiątkowanej przez kontuje kadry.



- Rosja to bardzo dobra drużyna z wieloma indywidualnościami, mocną, twardą obroną i dobrze zgranym atakiem - ocenił poniedziałkowego rywala rozgrywający polskiej drużyny Paweł Paczkowski.



- W drużynie rosyjskiej na każdej pozycji jest zawodnik, który gra w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o doświadczenie i ogranie na europejskich parkietach, to Rosja jest od nas na wyższym poziomie - stwierdził zawodnik Vive Tauronu Kielce.



Zdaniem Paczkowskiego, "Sborna" ma kilka słabych punktów. "Możemy poszukać swoich szans. Tak jak przeciwko każdej drużynie. Nie ma idealnych zespołów, które grałyby perfekcyjnie pod każdym względem. Wydaje mi się jednak, że bardziej powinniśmy patrzeć na swoją postawę, bo jest wiele do poprawy - zaznaczył Paczkowski.

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze drużyny z każdej z czterech grup.



MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę