MŚ szczypiornistów: Słowenia - Chorwacja 31-30 w meczu o 3. miejsce

Po kapitalnym comebacku i wspaniałej końcówce, Słowenia pokonała 31-30 (13-18) Chorwację w meczu o brązowy medal mistrzostw świata szczypiornistów.

Zdjęcie Publiczność w paryskiej hali była świadkiem bałkańskiej rywalizacji o medal /PAP/EPA

Faworytami sobotniej potyczki o brązowy medal byli Chorwaci, którzy dopiero po dogrywce przegrali w piątek półfinałowy mecz z Francją. Słoweńcy liczyli na to, że Chorwaci będą rozpamiętywać porażkę i nie podejdą do meczu należycie skoncentrowani.

Chorwaci prędko objęli jednak prowadzenie, wypracowując przewagę 3-4 bramek. Doskonale radzili sobie przede wszystkim Manuel Strlek i Marko Mamić. Dobra postawa w defensywie pozwoliła zejść na przerwę przy stanie 18-13.

W drugiej połowie Słoweńcy rzucili się do odrabiania strat i już w 34. minucie, zniwelowali przewagę rywali do zaledwie trzech bramek. Chorwaci dobrze zareagowali na straty i powiększyli przewagę do sześciu bramek, dzięki trafieniom Luki Cindricia, Luki Szebeticia, Domagoja Duvnjaka i Strleka. Wściekły trener Słoweńców wziął czas.



Nie pomogło to zespołowi, który w półfinale uległ Francji. Chorwaci rzucili kolejne trzy bramki i uzyskali bezpieczną przewagę. Słowenia nie złożyła broni i w końcówce podjęła jeszcze jedną próbę odrobienia strat. Gasper Marguc i Marko Bezjak doprowadzili do stanu 23-27. Na cztery minuty przed końcową syreną, Słoweńcy tracili do Chorwatów zaledwie jedną bramkę.



Żeljko Babić wziął czas, aby uspokoić swoich podopiecznych, ale chwilę później Zlatko Horvat trafił w poprzeczkę. Wymiar kary był maksymalny - Darko Cingesar wyrównał (29-29, 58 minuta). W 60. minucie, Borut Mackovsek trafił i dał prowadzenie Słowenii. Chorwaci mieli czas, aby wyrównać, ale rzut Duvnjaka został zablokowany.



Dla Słowenii to pierwszy w historii medal mistrzostw świata.



W niedzielę odbędzie się mecz finałowy. Gospodarz - Francja zagra z Norwegią.