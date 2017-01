MŚ piłkarzy ręcznych. Tomasz Gębala: Prosimy o wiarę w nas

- Przyjechaliśmy tutaj jako młody zespół, ale co z tego? Chcieliśmy nie tylko powalczyć, ale wygrać te mecze – mówił po przegranym meczu z Rosją (20-24) Tomasz Gębala z reprezentacji Polski.

Dla Polaków porażką z Rosją była trzecim, przegranym meczem na mistrzostwach świata we Francji.

- Przyjechaliśmy tutaj jako młody zespół, ale co z tego? Chcieliśmy nie tylko powalczyć, ale wygrać te mecze. Niestety nie wyszło. Bolą te porażki. Każdy chce wyjść na boisko i wygrać - przyznał Gębala.

- Musimy trenować zapie..., przepraszam za słowo. I to nie tylko na zgrupowaniach, ale przez cały rok, żeby wznieść się na wyższy poziom i grać porządnie - zaznaczał reprezentant Polski.

Polak został zapytany o to, czy ciąży na nich duża presja ze względu na sukcesy, które do tej pory odnosiła polska reprezentacja szczypiornistów.

- Nie sądzę, żeby to był dla nas jakiś garb. Jesteśmy nowym zespołem. Nie ma już Sławka, Karola. To ludzie, którzy wynieśli piłkę ręczną w Polsce na wyższy poziom. Chcemy im jak najbardziej dorównać, ale to będzie niezmiernie trudne - przyznał Gębala.

- Popełniamy jeszcze głupie błędy, ale walczymy i prosimy o wiarę w nas, żeby nikt nas nie skreślał - apelował zawodnik.

