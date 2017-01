MŚ piłkarzy ręcznych: Rosja - Japonia 39-29 w meczu grupy A

Rosja pokonała w Nantes Japonię 39-29 (18-15) w meczu grupy A mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. W tej grupie występuje także reprezentacja Polski, która w czwartek gra z Norwegami.

Zdjęcie Paweł Atman (z prawej) w meczu z Japonią /AFP

Pierwsze spotkanie "polskiej" grupy, a zarazem mecz otwarcia, rozegrano w środę. Gospodarze Francuzi rozgromili Brazylię 31-16 (17-7).



Początek meczu Rosja - Japonia należał do "Sbornej". Po czterech minutach gry nasi wschodni sąsiedzi prowadzili już 4-0. Niemoc Azjatów przełamał Kento Uegaki. Rosjanie dominowali, a w 14. minucie ich przewaga wynosiła już sześć goli. Japończycy ruszyli do odrabiania strat. Bardzo dobrze spisywał się zwłaszcza Hiroki Shida, który w pierwszej części rzucił aż sześć goli. To głównie dzięki niemu Japończycy zmniejszyli przewagę rywali to trzech goli (15-18).

Szczypiorniści z Kraju Kwitnącej Wiśni nie zamierzali na tym poprzestać. W 38. minucie, po golu z kontry Goki Koshio, było tylko 22-23. Przez chwilę walka była bardzo wyrównana, ale wystarczyło, że Rosjanie trochę "przycisnęli" i odbudowali bezpieczną przewagę. Od stanu 25-24 "Sborna" rzuciła pięć goli nie tracąc żadnego. Świetnie w rosyjskiej bramce spisywał się Wadim Bogdanow.



Rosjanie przewyższali przeciwników warunkami fizycznymi i w pełni to wykorzystali. Japończycy walczyli ambitnie, ale niewiele mogli zdziałać. "Sborna" kontrolowała wydarzenia na boisku do końca i wygrała wysoko 39-29.

Mecz Polska - Norwegia rozpocznie się o godz. 20.45.



Rosja - Japonia 39-29 (18-15)

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20.45 Zobacz pełną tabelę

