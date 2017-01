MŚ piłkarzy ręcznych: Polska - Norwegia na żywo

Polscy piłkarze ręczni grają z Norwegią w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata we Francji. Interia zaprasza na relację na żywo z tego spotkania.

Zdjęcie Michał Daszek /AFP

Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Norwegia!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

"Biało-czerwoni" pojechali do Francji w mocno osłabionym składzie. Kluczowi zawodnicy Orłów Karol Bielecki, Krzysztof Lijewski i Sławomir Szmal zrezygnowali z gry w drużynie narodowej. Na dodatek, w reprezentacji doszło do plagi kontuzji. Urazy wyeliminowały z występu w MŚ: Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego, Kamila Syprzaka oraz Mariusza Jurkiewicza. O wielkim pechu może mówić ten ostatni. Jurkiewicz nabawił się kontuzji barku w końcówce ostatniego kontrolnego spotkania przed MŚ z Argentyną. Zawodnik Vive Tauronu Kielce przeszedł operację i czeka go czteromiesięczna przerwa w grze.



Selekcjoner Polaków Tałant Dujszebajew zmuszony był odmłodzić kadrę. O sukces we Francji będzie bardzo trudno. Celem numer jeden jest dla "Biało-czerwonych" wyjście z trudnej grupy. "Wykonywaliśmy ciężką pracę na zgrupowaniach, zajęcia odbywały się dwa razy dziennie. Mam nadzieję, że nie pójdzie to na marne" - stwierdził Dujszebajew.



Już na początku rywalizacji we Francji "Biało-czerwonych" czeka trudne zadanie. Nasz zespół zmierzy się z czwartą drużyną ubiegłorocznych mistrzostw Europy, które odbyły się w Polsce. W fazie zasadniczej turnieju przegraliśmy 28-30.



Pozostałymi rywalami Polaków będą kolejno: Brazylia, Rosja, Japonia i gospodarz MŚ Francja.



Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup.



