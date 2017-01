MŚ piłkarzy ręcznych: Polska - Norwegia 20-22 w meczu grupy A

Odmłodzona i przetrzebiona przez kontuzje reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych przegrała z Norwegią 20-22 w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata we Francji.

Zdjęcie Tomasz Gębala rzucił sześć goli w meczu z Norwegią /Fot. Adam Warżawa /PAP

"Biało-czerwoni" pojechali do Francji bez kluczowych do tej pory zawodników Karola Bieleckiego, Krzysztofa Lijewskiego i Sławomira Szmala. Na dodatek, w reprezentacji doszło do plagi kontuzji. Urazy wyeliminowały z występu w MŚ: Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego, Kamila Syprzaka oraz Mariusza Jurkiewicza. O wielkim pechu może mówić ten ostatni. Jurkiewicz nabawił się kontuzji barku w końcówce ostatniego kontrolnego spotkania przed MŚ z Argentyną. Zawodnik Vive Tauronu Kielce przeszedł operację i czeka go czteromiesięczna przerwa w grze.



Polska to trzeci zespół świata i czwarty igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, ale selekcjoner Tałant Dujszebajew zmuszony był odmłodzić kadrę. Celem numer jeden na MŚ we Francji jest dla "Biało-czerwonych" wyjście z trudnej grupy.



Z niecierpliwością czekaliśmy na pierwszy mecz "Biało-czerwonych", żeby przekonać się na co stać obecną reprezentację. A rywal na otwarcie MŚ był wymagający - czwarta drużyna ubiegłorocznych mistrzostw Europy, które odbyły się w Polsce. W fazie zasadniczej turnieju "Biało-czerwoni" przegrali z Norwegami 28-30. Była więc okazja do rewanżu.



Polacy świetnie rozpoczęli spotkanie. Adam Malcher fantastycznie obronił rzut karny, a w ofensywie atomowymi rzutami popisywał się Tomasz Gębala i było 2-0. W 6. minucie Norwegowie odrobili straty (2-2). Później gra się wyrównała, choć oba zespoły nie ustrzegły się błędów. Doskonale w naszej bramce spisywał się Malcher. Szkoda tylko, że jego koledzy nie potrafili w pełni tego wykorzystać. "Biało-czerwoni" zbyt często faulowali w ofensywie lub gubili piłkę. Na szczęście rywale rewanżowali się tym samym i wynik oscylował wokół remisu.



W 23. minucie Norwegowie "odskoczyli" na dwa gole, kiedy Malchera do kapitulacji zmusili Magnus Jondal i Sander Sagosen. Pięć minut przed końcem Michał Daszek świetnie rzucił ze skrzydła, a chwilę później była okazja, żeby Polacy doprowadzili do stanu 11-11. Rafał Przybylski jednak przegrał pojedynek sam na sam z Espenem Christensenem, który zastąpił Torbjorna Bergeruda. Zmiana w bramce przyniosła efekt Norwegom, bo Christensen zatrzymywał nawet potężne rzuty Tomasza Gębali.



Groźnie zrobiło się, kiedy w końcówce pierwszej części dwuminutową karę "złapał" Piotr Chrapkowski. Malcher jednak stanął na wysokości zadania. Na przerwę "Biało-czerwoni" schodzili ze stratą dwóch goli do Norwegów (10-12).



W przerwie "Biało-czerwoni" ochłonęli i od początku drugiej części ruszyli do odrabiania strat. Świetnie w bramce spisywał się Malcher, obronił kolejnego karnego wykonywanego przez Sandora Sagosena, a potem jeszcze trzy rzuty Norwegów. Łatwo doszliśmy rywali na remis 13-13, potem 15-15. Gdyby nie proste błędy w ataku mogło być jeszcze lepiej. Ale i tak gra Polaków była spokojna, akcje grane do pewnej piłki. Pomagała w tym oczywiście nieco anemiczna gra w obronie Norwegów, ale to zupełnie nie był nasz problem. Jak na treningu "Biało-czerwoni" potrafili puścić piłkę w obieg, na tzw. koronkę, przyspieszyć i w decydującym momencie Łukasz Gierak, Paweł Niewrzawa i Krzysztof Łyżwa znajdowali albo skrzydłowych, albo partnera na kole. Taka trochę bezkontaktowa piłka ręczna, która przynosiła nam efekt lepszy, niż się wielu spodziewało.

Jednak to ciągle Norwegowie byli na prowadzeniu, a my wyrównywaliśmy. Brakowało takiego momentu na "przełamanie", choć okazje ku temu stwarzał w naszej bramce raz po raz Malcher. Gdyby rok temu, na mistrzostwach Europy w Polsce, Sagosen był tak "leczony" przez bramkarzy, jak dzisiaj robił to "Yogi", to nie biłyby się o niego najlepsze kluby Europy.

Nie zmieniało to faktu, że okazji - w sumie chyba dziesięciu - na objęcie prowadzenia nie udawało się wykorzystać. Zawsze brakowało albo dobrego podania, albo rzutu.

Ale w 55. minucie nadszedł kluczowy chyba moment meczu. Po trzeciej z rzędu kolejnej świetnej interwencji Malchera - obronił trzeciego w tym meczu karnego (!) znów mieliśmy szansę na gola, znów zmarnowaną. W rewanżu Norwegowie trafili po szybkim ataku, a kolejny nasz błąd w ataku wykorzystali skutecznie egzekwując rzut karny.

3 i pół minuty przed końcem szansa zwieńczenia naprawdę dobrego meczu jeszcze lepszym wynikiem uciekła. Norwegia prowadziła 22-20 i poczuła głód wygranej. Rywale stanęli bardzo agresywnie w obronie, wymusili faul w ataku Marka Daćki i właściwie było po meczu. Norwegowie nie wypuścili szansy z rąk i to oni mogli się cieszyć ze zwycięstwa.



Kolejnym rywalem "Biało-czerwonych" będzie Brazylia. Mecz odbędzie się 14 stycznia o godz. 14.45.

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup.

Polska - Norwegia 20-22 (10-12)

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę

