MŚ piłkarzy ręcznych: Polska - Francja na żywo

Polscy piłkarze ręczni grają w Nantes z Francuzami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Adam Morawski /Fot. Adam Warżawa /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Francja!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Mecz z obrońcami tytułu i głównymi faworytami turnieju nie ma znaczenia dla układu tabeli. Polacy już wcześniej stracili szansę na awans do 1/8 finału. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa przegrali z Norwegią 20-22, z Brazylią 24-28 i z Rosją 20-24. "Biało-czerwoni" wygrali tylko raz z Japonią 26-25 i przyszło im to z dużym trudem. Bez względu na wynik spotkania z Francuzami, Polaków czeka tylko rywalizacja o miejsca 17-20 w Pucharze Prezydenta.



Na przeciwnym biegunie są "Trójkolorowi". Gospodarze MŚ mają na koncie komplet zwycięstw i pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Francuzi pokonali kolejno: Brazylię (31-16), Japonię (31-19), Norwegię 31-28 i Rosję (35-24). Gwiazdami francuskiego zespołu są rozgrywający Nikola Karabatic i bramkarz Thierry Omeyer.



"Francja to potęga piłki ręcznej. Każdy chciałby wystąpić w tym spotkaniu, przeciwko takim zawodnikom. Jak na nich patrzę, to widzę bombardierów. Na pewno jest to ciężki rywal, ale z takimi drużynami warto grać, łapać doświadczenie. Każdy widzi jak gra Nikola Karabatić i nie trzeba dodawać nic więcej. Jest fenomenalnym zawodnikiem i nawet oglądając go po raz pierwszy można odnieść wrażenie, że jest najlepszy na świecie" - powiedział bramkarz reprezentacji Polski Adam Malcher.



Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Francja!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę