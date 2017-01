MŚ piłkarzy ręcznych: Polska - Francja 25-26

Polscy piłkarze ręczni stoczyli zażarty bój z faworytami mistrzostw świata Francuzami w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. "Biało-czerwoni" przegrali minimalnie 25-26 (13-13).

Mecz z obrońcami tytułu i głównymi faworytami turnieju nie miał znaczenia dla układu tabeli. Polacy już wcześniej stracili szansę na awans do 1/8 finału. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa przegrali z Norwegią 20-22, z Brazylią 24-28 i z Rosją 20-24. "Biało-czerwoni" wygrali tylko raz z Japonią 26-25 i przyszło im to z dużym trudem.



Skazywani na pożarcie Polacy nie przestraszyli się faworyzowanych Francuzów. Przebieg pierwszej połowy było bardzo zaskakujący i to w wykonaniu naszego zespołu. Kapitalnie spisywał się Adam Malcher, który odbijał rzuty rywali nawet w wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. W ofensywie błyszczał Tomasz Gębala, który po pierwszej połowie miał na koncie pięć goli i 83-procentową skuteczność.



W 17. minucie Przemysław Krajewski popisał się znakomitym przechwytem i wygrał pojedynek sam na sam z Omeyerem. Wtedy po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszliśmy na prowadzenie 7-6. Obrońcy tytułu zabrali się do pracy, a w roli głównej wystąpił Guy Olivier Nyokas. To za jego sprawą w 22. minucie "Francuzi "odskoczyli" na dwa gole przewagi (10-8). Nie na długo. Do remisu (10-10) doprowadził piękną "wkrętką" z prawego skrzydła Arkadiusz Moryto.



Ostatnie minuty pierwszej części to gol za gol. Adrien Dipanda wyprowadził "Trójkolorowych" na prowadzenie 13-12, ale ostatnie słowo w tej części spotkania należało do "Biało-czerwonych". Konkretnie do Tomasza Gębali, którego mocny rzut trzy sekundy przez końcem pierwszej połowy dał remis 13-13.

Drugą połowę Polacy rozpoczęli źle. Przez 7 minut i 20 sekund nie zdobyli gola, a Francuzi w tym czasie aż pięć. Niemoc strzelecką "Biało-czerwonych" przełamał w końcu Paweł Paczkowski. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa rzucili się w pogoń i byli bliscy "urwania" punktu faworytowi. Kilka sekund przed końcem meczu Francuzi popełnili faul w ataku, ale na doprowadzenie do remisu zabrakło czasu naszym zawodnikom.

Najwięcej goli dla "Biało-czerwonych" rzucili Tomasz Gębala i Przemysław Krajewski - po pięć. W ekipie gospodarzy błyszczał Guy Olivier Nyokas, który pokonał Adama Malchera siedem razy.

Polska zajęła piąte miejsce w grupie A i w sobotę w Breście zagra z piątą drużyną grupy B w pierwszym spotkaniu o miejsca 17-20.

Polska - Francja 25-26 (13-13)

