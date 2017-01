MŚ piłkarzy ręcznych. Polacy podniosą się z kolan?

Polscy piłkarze ręczni stracili szansę na awans do 1/8 finału mistrzostw świata we Francji. "Biało-czerwoni" mają jednak do rozegrania jeszcze dwa mecze fazy grupowej. We wtorek podopieczni Tałanta Dujszebajewa zmierzą się z outsiderem Japonią i może podniosą się z kolan. Mecz rozpocznie się o godz. 17.45. Transmisja w TVP2 i TVP Sport.

Zdjęcie Maciej Gębala, Mateusz Jachlewski i Łukasz Gierak po meczu z Rosją /Fot. Adam Warżawa /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Japonia!

Spotkanie będzie miało charakter tylko i wyłącznie prestiżowy. Obie drużyny mają na koncie po trzy porażki. Polacy przegrali kolejno: z Norwegią (20-22), Brazylią (24-28) i Rosją (20-24). Wynik tego ostatniego spotkania zamknął ostatecznie drzwi "Biało-czerwonym" do 1/8 finału.



W grze Polaków szwankuje przede wszystkim skuteczność. Tak było w każdym z dotychczas rozegranych spotkań we Francji. Mając w bramce dobrze dysponowanego Adama Malchera, jak choćby w potyczkach z Norwegią i Rosją, trzeba to wykorzystać.



"Będziemy walczyć o każdy centymetr boiska. Dla nas to ważne, szczególnie na tym poziomie budowania drużyny. Zespół poznaje się po tym, jak powstaje z kolan. Musimy wrócić do domu z głowami podniesionymi do góry" - powiedział rozgrywający "Biało-czerwonych" Maciej Gębala cytowany na oficjalnej stronie ZPRP.



"Japonia to też nie są chłopcy do bicia i pokazali, że potrafią grać w piłkę ręczną. Dla nas ważne jest, żebyśmy wygrali jakiś mecz. Nie chodzi już nawet o to, żeby awansować dalej, a trzeba udowodnić sobie, że potrafimy wygrywać na ważnych imprezach" - podkreślił zawodnik Orlenu Wisły Płock.

Japończycy budują zespół z myślą o igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Pomóc w tym ma hiszpański trener Antonio Carlos Ortega. Szczypiorniści z Kraju Kwitnącej Wiśni, podobnie jak Polacy, jeszcze na MŚ we Francji punktu nie zdobyli. W pojedynkach z Rosją, Francją i Brazylią fragmentami prezentowali ciekawą piłkę ręczną i na pewno nie można lekceważyć tego zespołu.

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę