MŚ piłkarzy ręcznych. Norwegia - Węgry 31-28 w ćwierćfinale

Norwegia jako pierwsza awansowała do półfinału mistrzostw świata piłkarzy ręcznych we Francji. We wtorkowym ćwierćfinale w Albertville Skandynawowie pewnie pokonali Węgrów 31-28 (17-10).

Zdjęcie Tak Norwegowie cieszyli się z awansu do półfinału MŚ /AFP

Węgrzy, którzy w 1/8 finału sprawili wielką niespodziankę i wyeliminowali mistrzów olimpijskich z Rio de Janeiro Duńczyków, tym razem od początku musieli uznać wyższość czwartej drużyny ubiegłorocznych mistrzostw Europy w Polsce. Pod koniec spotkania grający już bez presji Norwegowie pozwolili rywalom na zmniejszenie rozmiarów porażki.

Norwegia - Węgry 31-28 (17-10)

Najwięcej bramek: dla Norwegii - Espen Lie Hansen 6, Sander Sagosen i Kent Robin Tonnesen - po 5, Bjarte Myrhol i Kristian Bjornsen - po 4; dla Węgier - Gabor Csaszar 11, Bence Banhidi 6, Richard Bodo 5.