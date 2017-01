MŚ piłkarzy ręcznych. Morawski: Psychicznie potrzebowaliśmy zwycięstwa

Bramkarz reprezentacji Polski Adam Morawski został wybrany zawodnikiem wygranego meczu z Japonią (26-25) na MŚ we Francji. Polak zaliczył kluczową interwencję w końcówce i uratował drużynie cenne zwycięstwo. - To była bardziej intuicja. Nie spodziewałem się, że obrotowy rzuci z dystansu. Spokojnie jednym – mówił żartobliwie Morawski.

Zdjęcie Bramkarz reprezentacji Polski Adam Morawski w meczu z Japonią /Adam Warżawa /PAP MŚ piłkarzy ręcznych Francja 2017 MŚ piłkarzy ręcznych. Mecz Polska – Japonia 26-25

- Gdybym tego nie obronił, to na pewno nie byłby udany wieczór. Wstydzimy się tej naszej pierwszej połowy. W drugiej już lepiej zaczęliśmy, no i na samym końcu ta najważniejsza piłka. Zwycięstwo jest dla nas najważniejsze, bo potrzebowaliśmy tej wygranej - przyznał bramkarz "Orłów".

Wygrana z Japonią była pierwszym zwycięstwem "Biało-czerwonych" na mistrzostwach świata we Francji.

- Psychicznie potrzebowaliśmy zwycięstwa. Można grać super i przegrywać i grać beznadziejnie i wygrywać. My dzisiaj pomieszaliśmy te dwie rzeczy. Musimy się nauczyć wygrywać. To jest najważniejsze nie tylko w piłce ręcznej, ale całym życiu. To zwycięstwo doda nam sił. Na pewno będziemy jeszcze walczyć z Francją - zaznaczał Morawski.

Polska kadra została bardzo odmłodzona przed mistrzostwami we Francji. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa na każdym kroku podkreślają, że potrzebują lepszego zgrania.

- Trener gdzieś tam cały czas nam mówi, że naszym głównym celem jest Tokio. Myślę, że nie powinniśmy się tak jednak nastawiać. Gramy z orzełkiem na piersi, dla reprezentacji - przyznał po meczu z Japonią Morawski.

