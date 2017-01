MŚ piłkarzy ręcznych: Michał Daszek: Wiemy, że Brazylijczycy są mocni

Polscy piłkarze ręczni pokazali wolę walki i charakter, ale to nie wystarczyło, żeby pokonać Norwegów w mistrzostwach świata we Francji. "Biało-czerwoni" przegrali 20-22. W sobotę podopiecznych Tałanta Dujszebajewa czeka kolejne wyzwanie - Brazylia.

Zdjęcie Michał Daszek w meczu z Norwegią /AFP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Brazylia!

W meczu z Norwegią znakomicie spisywał się w polskiej bramce Adam Malcher, który miła 44-procentową skuteczność. Na wyróżnienie zasłużył także zdobywca siedmiu goli Michał Daszek.



Norwegowie rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść w końcówce, kiedy to "odskoczyli" na dwa gole przewagi i to wystarczyło do odniesienia zwycięstwa.



"Popełniliśmy zbyt dużo prostych błędów, ale walczyliśmy. Super zagrał Adam Malcher, bo wyprawiał w bramce wręcz niesamowite rzeczy. Powinniśmy to wykorzystać, bo graliśmy fajne spotkanie, ale w końcówce zabrakło zimnej głowy. Mam nadzieję, że będziemy nabierać doświadczenia i w przyszłości takie pojedynki potrafili wygrywać" - skomentował Daszek.



Pojedynek z Norwegią to już jednak historia. W sobotę "Biało-czerwonych" czeka kolejna ciężka przeprawa. Polacy zmierzą się z Brazylią, która na inaugurację MŚ we Francji przegrała z gospodarzami 16-31. Nasz skrzydłowy zapowiada walkę i przestrzega przed lekceważeniem "Canarinhos".



"Nie ma co porównywać naszego meczu i Francuzów z Brazylijczykami. Ugrać coś w spotkaniu otwarcia z gospodarzami, to wręcz niemożliwe. Pamiętamy igrzyska, gdzie wszyscy twierdzili, że Brazylia to zespół egzotyczny, łatwy do przejścia, a parkiet to zweryfikował. Wiemy, że są mocni, grają niewygodną obronę i jesteśmy na wszystko przygotowani. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać walkę jak równy z równym" - podkreślił Daszek.

Polacy mają z Brazylijczykami rachunki do wyrównania. W fazie grupowej IO w Rio de Janeiro nasz zespół przegrał 32-34. Mecz Polska - Brazylia na MŚ we Francji odbędzie się w sobotę o godz. 14.45. Transmisja w TVP2 i TVP Sport.

MŚ piłkarzy ręcznych 2017 - grupa A (Nantes) MŚ piłkarzy ręcznych - grupa A (Nantes) Data Mecz Godz./Wynik 11.01.2017 Francja - Brazylia 31-16 12.01.2017 Rosja - Japonia 39-29 12.01.2017 Polska - Norwegia 20-22 Zobacz pełną tabelę