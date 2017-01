MŚ piłkarzy ręcznych. Mecz Polska – Japonia NA ŻYWO!

W czwartym, grupowym meczu mistrzostw świata we Francji reprezentacja Polski mierzy się z Japonią. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Zdjęcie Zawodnicy reprezentacji Polski (od lewej): Maciej Gębala, Mateusz Jachlewski i Łukasz Gierak /Adam Warżawa /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Japonia!



Relację można śledzić również na urządzeniach mobilnych



Polacy poniedziałkową porażką z Rosją pozbawili się już szans na wyjście z grupy. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania. Z Japonią "Biało-czerwoni" zagrają o honor.

Reklama

Mecz z Japończykami będzie miał charakter tylko i wyłącznie prestiżowy. Obie drużyny na koncie mają po trzy porażki. Polacy przegrali kolejno: z Norwegią (20-22), Brazylią (24-28) i Rosją (20-24).



- Będziemy walczyć o każdy centymetr boiska. Dla nas to ważne, szczególnie na tym poziomie budowania drużyny. Zespół poznaje się po tym, jak powstaje z kolan. Musimy wrócić do domu z głowami podniesionymi do góry - zapowiedział rozgrywający "Biało-czerwonych" Maciej Gębala.



Początek spotkania z Japonią o 17:45. Transmisja: TVP Sport i TVP2.