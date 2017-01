MŚ piłkarzy ręcznych. Francja - Rosja 35-24

Francja pokonała Rosję 35-24 w Nantes w meczu grupy A mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Broniący tytułu "Trójkolorowi" prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw.

Zdjęcie Adrien Dipanda /Adam Warżawa /PAP

Francuzi wygrali na razie wszystkie mecze i już we wtorek zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie A, mimo że do rozegrania pozostał im jeszcze jedno spotkanie.

Reklama

19 stycznia o 17.45 zmierzą się z Polską.

Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

W meczu z Rosją najskuteczniejszym zawodnikiem w ekipie gospodarzy turnieju był Adrien Dipanda, który rzucił osiem goli, a siedem dołożył Kentin Mahe.

W innych grupach awans do 1/8 finału wywalczyły we wtorek Niemcy, które pokonały Rouen Arabię Saudyjską 38-24 w grupie C, oraz Katar, który wygrał w Paryżu z Argentyną 21-17 w grupie D.

Dla mistrzów Europy było to trzecie zwycięstwo w trzecim meczu, ale o pierwszej miejsce w grupie powalczą z Chorwacją, która ma taki sam bilans.

Natomiast Katar, wicemistrzowie świata sprzed dwóch lat, w Paryżu poradzili sobie z Argentyną, ale muszą podziękować swojemu bramkarzowi Danijel Šariciowi, który obronił 14 rzutów rywali.



Awans do 1/8 finału mogła zapewnić sobie także Tunezja, ale w ciągu pięciu minut straciła pięciobramkowe prowadzenie ze Słowenią w Metz, by ostatecznie zremisować 28-28.