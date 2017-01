​MŚ piłkarzy ręcznych. Chorwaci okradzeni w Rouen

W trakcie meczu Chorwacja - Chile (37:22) w mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych, okradziony został bus bałkańskiej federacji zaparkowany w wyznaczonym miejscu obok hali w Rouen. Chorwaci stracili m.in. dresy i koszulki.

Zdjęcie Chorwaci okradzeni podczas mistrzostw świata piłkarzy ręcznych we Francji /PAP/EPA /PAP/EPA

Chorwaccy szczypiorniści, podobnie jak mistrzowie Europy Niemcy, odnieśli komplet czterech zwycięstw i są pewni awansu z grupy C do rundy pucharowej MŚ we Francji. Środowego spotkania z Chile nie będą jednak miło wspominać, mimo że zwyciężyli bardzo wysoko.

Bałkańskie media poinformowały, że podczas meczu doszło do włamania do busa chorwackiej federacji. Skradziono m.in. dresy i koszulki. "Mamy wystarczająco dużo sprzętu sportowego, nie będzie żadnych problemów" - zapewniają przedstawiciele ekipy Chorwacji. Złodzieje są poszukiwani przez policję.

Polacy w czwartek o godz. 17.45 zagrają z obrońcą tytułu Francją (gr. A). Biało-czerwoni, bez względu na wynik tego spotkania, rywalizować będą później o miejsca 17-20 w tzw. Pucharze Prezydenta.