MŚ piłkarzy ręcznych. Argentyna rywalem Polaków w meczu o 17. miejsce

Reprezentacja Argentyny będzie rywalem Polaków w meczu o 17. miejsce mistrzostw świata we Francji. "Albicelestes" w niedzielę pokonali Brest Arabię Saudyjską 24-22 (10-8).

Polacy zmierzą się z Argentyńczykami w poniedziałek o godzinie 20.



- To będzie to dla nas taki mały finał, chcemy wywalczyć najlepsze z najgorszych miejsc i sięgnąć po trofeum pocieszenia. Na pewno będzie to ciężkie spotkanie, ale nasz cel może być tylko jeden, zwycięstwo - zapowiada rozgrywający Biało-czerwonych, Rafał Przybylski.

W sobotę "Biało-czerwoni" po bardzo nerwowym meczu pokonali drużynę Tunezji 28-26. Zawodnikiem tego meczu został bramkarz - Adam Machler, który znakomicie spisywał się na bramce Polaków. Podopieczni Tałanta Dujszejbajewa wciąż jednak popełniają sporo błędów i mają problemy ze skutecznością.

- Zagraliśmy dobrze w kontrataku i mieliśmy kilka fajnych momentów, ale musimy też wyeliminować swoje błędy. Nigdy nie będę zadowolony na sto procent - mówił po spotkaniu z Tunezją trener Polaków - Tałant Dujszebajew.