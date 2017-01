Dziś mecz Polska - Norwegia na MŚ piłkarzy ręcznych

Broniący brązowego medalu piłkarze ręczni reprezentacji Polski rozpoczynają dziś mistrzostwa świata we Francji. O 20.45 w Nantes rywalem Polaków będą Norwegowie. Transmisja w TVP2 i TVP Sport. Relacja na żywo w Interii.

Norwegia to czwarta drużyna ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Skandynawowie zagrają dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej im przez międzynarodową federację (IHF).

Będzie to pierwszy mecz o punkty znacznie odmłodzonej i przebudowanej drużyny narodowej prowadzonej przez Tałanta Dujszebajewa.

Z gry w reprezentacji zrezygnowało kilku kluczowych zawodników jak Karol Bielecki, Sławomir Szmal czy Krzysztof Lijewski. Innych wyeliminowały kontuzje, dlatego zabraknie m.in. Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego, Kamila Syprzaka oraz Mariusza Jurkiewicza, który urazu nabawił się w ostatnim meczu kontrolnym przed MŚ.

- Walczyć, walczyć, walczyć - to nasz cel numer jeden! Im więcej zagramy meczów, tym lepiej dla nas. Norwegia to najtrudniejszy, a zarazem najważniejszy przeciwnik w grupie. Jeżeli wygramy to spotkanie to mentalnie pójdziemy do góry - powiedział selekcjoner "Biało-czerwonych".

W środowym inauguracyjnym meczu "polskiej" grupy A gospodarze turnieju, a zarazem obrońcy tytułu pokonali Brazylię 31-16.

Pozostałymi rywalami "Biało-czerwonych" będą Japonia i Rosja, które zmierzą się ze sobą także dzisiaj (17.45).

Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup.

