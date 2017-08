Interia na PGE Narodowym po meczu Polska - Serbia. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Co zawiodło w grze Polaków, w przegranym meczu z Serbią 0-3, na otwarcie siatkarskich ME, jak reaguje trener Ferdinando De Giorgii, jak bardzo pokręciła się Orłom droga do ćwierćfinału - o tym wszystkim rozmawiają Michał Białoński i ekspert siatkarski Interii Robert Kopeć.