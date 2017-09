Wilfredo Leon będzie mógł grać dla Polski

ME 2017 siatkarzy

Wilfredo Leon od 24 lipca 2019 roku będzie mógł grać w siatkarskiej reprezentacji Polski. 24-letni przyjmujący potwierdził, że FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) zarejestrowała go jako polskiego zawodnika.

Zdjęcie Wilfredo Leon /Getty Images

- Drodzy kibice. Dzisiaj dostałem oficjalną wiadomość, że światowa federacja siatkówki zarejestrowała mnie jako polskiego zawodnika - powiedział Leon po polsku w materiale zamieszonym na portalu społecznościowym.



Urodzony na Kubie Leon o zgodę na występy w naszej reprezentacji starał się od kilku lat. Obywatelstwo dostał w lipcu 2015 roku i od tego czasu czekał na pozwolenie kubańskiej federacji na zmianę barw. FIVB taką zgodę otrzymała 24 lipca, a 1 września przesłała Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej informację o zmianie macierzystej federacji Leona na polską.

Zgodnie z przepisami, zawodnik zmieniający reprezentację musi odcierpieć dwuletnią karencję, dlatego też Leon będzie mógł występować w biało-czerwonych barwach dopiero w drugiej połowie 2019 roku.



Przypomnijmy, 24-latek to jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Od trzech lat występuje w rosyjskim Zenicie Kazań - z tym klubem trzy razy z rzędu zwyciężył w Lidze Mistrzów.

- Chciałbym podziękować za wsparcie, które od Was dostaję... Jestem gotowy do gry w reprezentacji Polski. Do zobaczenia na meczu "Biało-czerwonych" - dodał Leon.