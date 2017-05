PZPS rozpoczyna sprzedaż drugiej transzy biletów na mecz otwarcia ME 2017

ME 2017 siatkarzy

Polski Związek Piłki Siatkowej rozpoczyna sprzedaż drugiej z trzech transzy biletów na ceremonię otwarcia i mecz Polska - Serbia na PGE Narodowym w ramach mistrzostw Europy w siatkówce. Potrwają one od 24 sierpnia do 3 września.

Zdjęcie Trzy lata temu w Warszawie odbył się mecz otwarcia siatkarskich MŚ /Łukasz Grochala /Newspix.pl

W pierwszej kolejności, 8 maja, prowadzona będzie przedsprzedaż, a następnego dnia, 9 maja, rozpocznie się sprzedaż otwarta.

W tej odsłonie do sprzedaży trafią również bilety na miejsca położone na płycie PGE Narodowego. Przedsprzedaż rozpocznie się w poniedziałek 8 maja o 11.00 i potrwa 23 godziny, do wtorku 9 maja, do 10.00.

W przedsprzedażach uczestniczyć będą mogły osoby, które:



- nabyły lub nabędą jakikolwiek bilet/bilety na inne mecze EUROVOLLEY POLAND 2017: grupowe, play-off, ćwierćfinałowe, półfinałowe, o medale (z wyjątkiem terminów, w których prowadzona będzie przedsprzedaż na ceremonię i mecz otwarcia ME 2017 na PGE Narodowym);



- w latach 2015-2017 drogą internetową nabyły bilety na mecze z udziałem reprezentacji Polski (kobiet i mężczyzn), w tym również na tegoroczne i wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera eBilet.pl.

Każdy z kibiców spełniających jedno z powyższych kryteriów otrzyma specjalny link umożliwiający udział w przedsprzedaży.

Sprzedaż otwarta pierwszej transzy nastąpi 9 maja br. od 11.00. poprzez portal ebilet.pl, a także oficjalną stronę turnieju: eurovolley2017.com

Ceremonia i mecz otwarcia mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska - Serbia odbędzie się 24 sierpnia.



Struktura cen biletów kształtuje się następująco: 40, 70, 100, 130, 160, 190 złotych na koronie PGE Narodowego oraz 250, 300 i 400 złotych na trybunach położonych na płycie obiektu - okalających boisko.

Przypominamy jednocześnie, że dostępne są już bilety na wszystkie pozostałe spotkania na mistrzostwa Europy.



Bilety na fazę grupową 2017:

- w Gdańsku zmierzą się zespoły grupy A: Polska, Serbia, Finlandia i Estonia - mecze odpowiednio: 24, 26, 28 sierpnia 2017 roku. W przypadku biletów na mecze tej grupy prowadzona jest sprzedaż na pojedyncze spotkania. W zależności od kategorii ceny na potyczki z udziałem reprezentacji Polski wynoszą odpowiednio: 50, 70, 90, 120, 170 złotych. Na pozostałe mecze: 40, 50, 75, 100, 150 złotych.



- w Szczecinie wystąpią reprezentacje grupy B: Włochy, Niemcy, Słowacja i Czechy - mecze odpowiednio: 25, 27, 28 sierpnia 2017 roku. Ceny biletów na dwumecze: 40, 50, 75 i 100 złotych.

- w Krakowie, w grupie C, zaprezentują się siatkarze Rosji, Bułgarii, Słowenii i Hiszpanii - mecze odpowiednio: 24, 26, 28 sierpnia 2017 roku. Ceny biletów na dwumecze: 30, 40, 50, 75, 100, 150 złotych.

- w Katowicach, w grupie D, zagrają drużyny narodowe: Francji, Belgii, Holandii i Turcji - mecze odpowiednio: 25, 27, 28 sierpnia. Ceny biletów na dwumecze: 30, 40, 50, 75 i 100 złotych.

Bilety na fazę play-off i ćwierćfinały 2017:

Mecze fazy play-off (30 sierpnia 2017 roku) i ćwierćfinałowe (31 sierpnia 2017 roku), odbędą się w katowickim Spodku i krakowskiej Tauron Arenie.

W Katowicach ceny na dwa mecze play-off kształtują się w zależności od kategorii następująco: 30, 70, 90, 120 i 170 złotych. Struktura cen biletów na dwa spotkania ćwierćfinałowe to odpowiednio: 30, 100, 150, 170, 220 złotych.

W Krakowie ceny na dwa mecze play-off kształtują się w zależności od kategorii następująco: 30, 50, 70, 90, 120 i 170 złotych. Struktura cen biletów na dwa spotkania ćwierćfinałowe to odpowiednio: 30, 70, 100, 150, 170, 220 złotych.

Mecze półfinałowe (2 września 2017 roku) i o medale (3 września 2017 roku) odbędą się w krakowskiej Tauron Arenie.

Ceny biletów na dwa spotkania półfinałowe turnieju (2 września 2017 roku) rozpoczynają się od 40 złotych i dalej w zależności od kategorii wynoszą: 70, 120, 170, 200 i 240 złotych. Struktura cen biletów na dwa mecze o medal brązowy i mistrzostwo Europy 2017 (3 września 2017 roku) rozpoczynają się od 50 złotych, a dalej kształtują się następująco: 110, 170, 220, 300, 400 złotych.

Łącznie do kibiców na ME 2017 trafi niemal 230 000 biletów. W Gdańsku: ponad 40 000, Szczecinie: około 11 000, Katowicach: prawie 44 000 i Krakowie: niemal 75 000, a na ceremonię i mecz otwarcia na PGE Narodowym ponad 60 000.

O terminie uruchomienia trzeciej, ostatniej transzy, PZPS poinformuje w odrębnym komunikacie.