Polska - Słowenia 0:3. Michał Kubiak: Jestem w szoku

- Ciężko cokolwiek powiedzieć. Ja jestem w szoku - powiedział kapitan reprezentacji Polski siatkarzy Michał Kubiak po porażce ze Słowenią 0:3 w barażu o ćwierćfinał mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubiak po porażce 0:3 ze Słowenią INTERIA.TV

- Słoweńcy zagrali lepiej od nas w każdym elemencie i to trzeba im oddać. My natomiast musimy przemyśleć to, co się dzieje w ogóle. Co dalej - podkreślił Kubiak. - Wszystko zawiniło. Graliśmy słabiej i tyle - dodał kapitan "Biało-Czerwonych", który w pojedynku ze Słoweńcami zdobył tylko pięć punktów.



- Od początku czuliśmy, że ciężko się dziś gra. Ciężko gra się zespołami, które "cisną" od początku. U nas tego ognia zabrakło, ale próbowaliśmy wszystkich środków. Zarówno trener, jak i my. To nie był zdecydowanie nasz dzień - zaznaczył Kubiak.



- Chcieliśmy podziękować kibicom za to, że byli z nami, że wierzyli do końca, za każdego jednego człowieka, który przychodził nas dopingować, czy to w Warszawie, Gdańsku, czy tu w Krakowie - zakończył 29-letni przyjmujący.

Siatkarskie ME. Polska - Słowenia 0:3. Zdjęcia 1 18 Kibice reprezentacji Polski podczas meczu barażowego ze Słowenią Autor zdjęcia: Jacek Bednarczyk Źródło: PAP 18

Reklama

RK