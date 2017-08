Polska - Słowenia 0:3. Mateusz Bieniek: Nie szukajmy wymówek

- Nie tak to miało wyglądać - powiedział środkowy reprezentacji Polski siatkarzy Mateusz Bieniek. "Biało-Czerwoni" w krakowskiej Tauron Arenie przegrali ze Słowenią 0:3 w barażu o ćwierćfinał mistrzostw Europy i odpadli z dalszej rywalizacji.

- Słowenia zagrała kapitalny mecz. My nie wspięliśmy się na swoje wyżyny. Zagraliśmy słabiej niż w dwóch ostatnich meczach - skomentował Bieniek, który w tym spotkaniu zapisał na swoim koncie sześć punktów.



- Byłem optymistą po meczach z Finami i Estończykami, bo wyglądało to naprawdę fajnie. Dziś było ciężko. Słoweńcy bardzo dobrze zagrywali - zaznaczył nasz środkowy.



Czy to, że Słoweńcy swoje mecze fazy grupowej rozgrywali w Krakowie, a polscy siatkarze w Warszawie i Gdańsku, mógł mieć wpływ na przebieg spotkania? - Nie szukajmy wymówek w postaci hali. Nic nam to nie da na ten moment - odpowiedział Bieniek.



- Coś się zacięło w naszej grze. Musimy to poprawić, żeby wrócić na właściwe tory - zakończył reprezentant Polski.

