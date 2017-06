Polska - Iran 1:3. Ferdinando De Giorgi: To dla nas lekcja

ME 2017 siatkarzy

Polscy siatkarze niespodziewanie przegrali z Iranem 1:3 na zakończenie turnieju Ligi Światowej we włoskim Pesaro. - To dla nas lekcja. Musimy bardziej dojrzale podejść do kolejnych meczów - skomentował selekcjoner "Biało-czerwonych" Ferdinando De Giorgi.

Polacy byli zdecydowanymi faworytami pojedynku z Iranem zwłaszcza, że wcześniej w Pesaro ograli mistrzów olimpijskich z Rio de Janeiro Brazylijczyków (3:2) i wicemistrzów Włochów 3:1. W meczu towarzyskim w Katowicach, który był debiutem De Giorgiego, Polacy gładko wygrali z podopiecznymi Igora Kolakovicia 3:0. W Pesaro Irańczycy zaskoczyli naszych siatkarzy.



"Zaczęliśmy na wysokiej intensywności, ale potem mieliśmy problemy z atakami rywali. Iran grał z duża motywacją" - podkreślił szkoleniowiec Orłów.



"Może nie doceniliśmy przeciwnika po dwóch ważnych zwycięstwach z Brazylią i Włochami" - mówił przyjmujący Rafał Buszek, który zdobył w tym spotkaniu 16 punktów. "Musimy myśleć o kolejnych spotkaniach i bardziej się skoncentrować" - dodał reprezentant Polski.



Najwięcej punktów w naszym zespole zdobył Dawid Konarski - 20. Polakom najwięcej krzywdy wyrządzili Amir Ghafour (19), Mohammadjavad Manavinezhad (17) i Milad Ebadipour Ghara (16).



"To zwycięstwo jest dla nas ważne, bo pozwoli nam uwierzyć we własne możliwości. Praca zespołowa pozwoliła nam wygrać. Pomagaliśmy sobie na boisku" - ocenił Ghafour.



"Jestem dumny ze swojej drużyny i ducha zespołu, jaki pokazali. W trudnych sytuacjach reagowali właściwie. Z każdym dniem stajemy się coraz lepsi" - zaznaczył trener Iranu Igor Kolaković.

Kolejne spotkania Polaków czekają w Warnie. W dniach 9-11 czerwca zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią i Kanadą.

Awans do Final Six uzyska pięć zespołów najwyżej notowanych w zbiorczej tabeli oraz Brazylia - jako gospodarz turnieju finałowego, który zaplanowany jest na 4-8 lipca w Kurytybie.

Tabela:

M Z P sety pkt

1. Francja 3 3 0 9-1 9

2. Belgia 3 2 1 8-4 7

3. Brazylia 3 2 1 8-5 7

4. Serbia 3 2 1 6-5 6

5. Polska 3 2 1 7-6 5

6. Kanada 3 2 1 7-7 4

7. Rosja 3 1 2 6-6 4

8. Włochy 3 1 2 5-6 3

9. Bułgaria 3 1 2 5-8 3

10. Iran 3 1 2 4-7 3

11. Argentyna 3 1 2 3-8 2

12. USA 3 0 3 4-9 1