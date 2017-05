Polscy siatkarze pokonali Australię w meczu towarzyskim

Polscy siatkarze, którzy w Spale przygotowują się do zbliżającego się sezonu reprezentacyjnego, pokonali w towarzyskim meczu Australię 5:0. "Biało-czerwoni" zagrali bez największych gwiazd, a trener Ferdinando De Giorgi dał szansę młodym zawodnikom.

Zdjęcie Maciej Muzaj /Fot. Maciej Goclon /Newspix

Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Dawid Konarski, Fabian Drzyzga oraz Paweł Zatorski po rozgrzewce udali sie na zajęcia do siłowni.



Goście, którzy przygotowują się do występów w drugiej dywizji Ligi Światowej rozpoczęli z animuszem i długo prowadzili. W emocjonującej końcówce Polacy zdołali przechylić szalę na swoją stronę wygrywając do 29.



Kolejne sety były jednostronne, Polacy z łatwością osiągali kilkupunktową przewagę, a z biegiem czasu rozluźnieni grali coraz bardziej widowiskowo. Na boisku pojawili sie wszyscy zawodnicy m.in. Jakub Kochanowski, który zastąpił na zgrupowaniu kontuzjowanego Andrzeja Wronę i Łukasz Kaczmarek- zdobywca 14 punktów w dwóch ostatnich setach.



To drugi mecz kontrolny "Biało-czerwonych". Wcześniej, w Katowicach Polacy wygrali z Iranem 3:0 i był to oficjalny debiut De Giorgiego w roli selekcjonera naszej kadry.

Reklama

Pierwsze spotkanie tegorocznej Ligi Światowej odbędzie się 2 czerwca we włoskiej Pescarze. "Biało-czerwoni" zagrają wówczas z Brazylijczykami. Dzień później podopieczni De Giorgiego zagrają z Włochami, a następnie z Iranem.



Najważniejszą imprezą w tym sezonie są jednak mistrzostwa Europy, które na przełomie sierpnia i września odbędą się w Polsce.

Polska - Australia 5:0 (31:29, 25:11, 25:14, 25:11, 15:11)

Polska: Maciej Muzaj, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Aleksander Śliwka, Rafał Buszek, Mateusz Bieniek, Damian Wojtaszek (L) - Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Lemański, Jakub Kochanowski, Artur Szalpuk, Kacper Piechocki (L)



Australia: Graham Beau, Travis Passier, Harrison Peacock, Samuel Walker, Luke Smith, Paul Carrol, Gerrard Lipscombe (L) - Arshdeep Dosanjh, Hathan Roberts, Trent O'Dea, Jordan Richards, Simon Hone, Thomas Douglas - Powell, Carsten Moeller